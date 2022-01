Tali e Quali, quando inizia e come funziona lo show condotto da Carlo Conti Il programma di Carlo Conti spin off di Tale e Quale Show, torna in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 8 gennaio per un totale di 4 puntate. I concorrenti, persone comuni, “sono dei fuoriclasse delle imitazioni”, assicura il conduttore.

A cura di Giulia Turco

Tali e Quali sta per tornare su Rai 1 con la nuova edizione 2022. A partire da sabato 8 gennaio, Carlo Conti sfiderà Maria De Filippi, che nella stessa data torna su Canale 5 con C’è posta per te, nella gara agli ascolti della prima serata. Per un totale di quattro puntate e una quinta che potrebbe consistere nel classico torneo di Tali e Quali. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore spiega i meccanismi, le novità e le costanti del suo show di successo di Rai 1.

La data di inizio e il cast di Tali e Quali

Come ha confermato il conduttore, la prima puntata di Tali e Quali va in onda sabato 8 gennaio su Rai 1. Com’è noto, il meccanismo dei gioco dello spin off di Tale e QualeShow è diverso dalla classica formula del programma. Quest’anno non solo i concorrenti saranno molto più numerosi, ma a sfidarsi non ci saranno vip bensì persone comuni che imiteranno personaggi del mondo dello spettacolo. Tra le imitazioni più gettonate ci sono quelle di Ligabue, Vasco Rossi, Renato Zero e Gianna Nannini. I concorrenti che vedremo esibirsi “sono dei fuoriclasse”, assicura il conduttore. Nessuna variazione per quanto riguarda la giuria, che resterà quella formata Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio con il quarto elemento che cambierà di puntata in puntata. Per il primo appuntamento è previsto Biagio Izzo.

Il meccanismo di Tali e Quali

Nonostante non si sappia ancora quale sia il numero ufficiale dei concorrenti, sembra ormai certo che non saranno 12. In ogni puntata ci saranno 11 concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini-torneo tra i vincitori delle puntate precedenti e la vincitrice della prima edizione. “I Tali e Quali arrivano un paio di giorni prima per lavorare con insegnanti di canto e le costumiste”, spiega Carlo Conti. “Per quanto riguarda il trucco, non avendo il tempo di realizzare un calco del viso e per costruire le protesi, sarà un trucco più pittorico, con parrucche e qualche piccola protesi facile da adattare”.