Striscia torna a Caivano con Brumotti: “Trovate cocaina, pistole e mitra in abbondanza” Caivano continua a essere al centro della cronaca, ma questa volta per essere punto nevralgico del traffico di droga e delle attività della criminalità organizzata. Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35)

Questa sera su Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Vittorio Brumotti mostra le immagini di un nuovo servizio da Caivano, una delle zone più pericolose e inaccessibili d'Europa, nota per il traffico di droga e la violenza diffusa. Il comunicato di Striscia parla di "cocaina, pistole e mitragliatrici in abbondanza". Caivano è stata già oggetto di alcuni servizi sempre da parte di Vittorio Brumotti, così come è tristemente noto per i fatti di cronaca che hanno sconvolto il Paese, anche di recente.

Il supermercato della droga

Il servizio di Striscia la Notizia dimostrerà che nonostante le numerose retate da parte delle forze dell'ordine, Caivano continua a funzionare come un vero e proprio "supermercato della droga", operando senza sosta. Brumotti, nel servizio, rivelerà che proprio nel Parco Verde vengono smascherati spacciatori che vendono cocaina alla luce del giorno. Le telecamere documenteranno il blitz del nucleo operativo dei Carabinieri, che è riuscito a smantellare quello che può essere definito un "bancomat della droga". Durante questa operazione, sono stati effettuati fermi e perquisizioni che hanno portato alla luce grandi quantità di cocaina, pistole, mitragliatrici e altre armi illegali.

Caivano non trova pace

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). Caivano continua a essere al centro della cronaca, ma questa volta per essere punto nevralgico del traffico di droga e delle attività della criminalità organizzata. È la seconda volta in meno di un mese per Brumotti nelle zone del napoletano. A fine settembre, il biker era tornato nei luoghi dove campeggiava il murales per Ugo Russo, accompagnato dal deputato Francesco Emilio Borrelli documentando il caos e la tensione con i presenti, tra cui il padre del ragazzo drammaticamente ucciso durante una rapina.