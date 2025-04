video suggerito

Striscia la Notizia indaga ancora sui pacchi sospetti di "Affari Tuoi": "Stefano De Martino deve essere onesto" Il servizio completo andrà in onda questa sera durante "Striscina la notizina", la versione ridotta del tg satirico trasmessa alle 20:30 su Canale 5, prima del match di Coppa Italia Milan-Inter.

Questa sera a Striscia la Notizia finisce sotto la lente d'ingrandimento di nuovo "Affari Tuoi", il popolare programma dei pacchi di Rai Uno condotto da Stefano De Martino. Il tg satirico di Antonio Ricci continua a puntare i riflettori sulle dinamiche del gioco che, secondo molti telespettatori, presenterebbe alcune anomalie difficili da ignorare. "Non esiste il caso, perché è tutto programmato", "Non è fortuna se c'è un budget da rispettare", "I pacchi rossi ci sono sempre. Chissà com'è…": queste sono solo alcune delle opinioni raccolte tra il pubblico riguardo le presunte stranezze che caratterizzerebbero il programma. Il servizio completo andrà in onda questa sera durante "Striscina la notizina", la versione ridotta del tg satirico trasmessa alle 20:30 su Canale 5, prima del match di Coppa Italia Milan-Inter.

La discussa "aleatorietà" del gioco

Striscia ha già sollevato in precedenza la questione del budget da rispettare e ora rivela che sarebbero determinanti le informazioni acquisite dagli autori durante i colloqui con i concorrenti – come quelle sui loro numeri fortunati – utilizzate strategicamente per far arrivare i pacchi più ricchi al termine della puntata. A supporto di questa tesi, il programma presenta l'esame dettagliato dell'andamento delle vincite in centinaia di puntate, condotto da professori universitari di economia, matematica e statistica. Un'analisi che metterebbe in discussione la presunta "aleatorietà" su cui si baserebbe il gioco.

L'opinione dei consumatori

Nel servizio in onda questa sera, l'inviata Rajae, dopo aver raccolto i dati degli esperti e le criticità espresse da Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, si è recata in un mercato di Milano per chiedere ai cittadini un parere sul programma. "Penso che sia una cosa tutta pilotata, perché i pacchi rossi arrivano sempre fino alla fine per far stare la gente incollata al televisore", ha dichiarato una donna, che ha poi aggiunto: "E funziona anche su di me. Anche se io lo guardo più per Stefano De Martino". La stessa telespettatrice ha colto l'occasione per lanciare un appello diretto al conduttore: "Devi essere anche tu onesto sul gioco dei pacchi, perché tu ci metti la faccia".