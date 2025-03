Stefano De Martino: “Siete una bella coppia”, ma purtroppo vanno via a mani vuote da Affari Tuoi

video suggerito

La puntata di Affari Tuoi di domenica 16 marzo vede protagonisti Ilaria della Valle d'Aosta insieme al suo compagno Matteo. Purtroppo, finisce male.

La puntata di domenica 16 marzo di Affari Tuoi vede protagonista Ilaria dalla Valle d'Aosta. Inevitabilmente, tra i premi regionali per la regione in gioco non ci può essere che un piatto: la fonduta. Dopo una prima giocata relativamente positiva (fa fuori i duecentomila euro), il Dottore offre 36mila euro. Una buona base di partenza che però Ilaria, insieme al suo compagno Matteo, decide di rifiutare: la coppia rifiuta e va avanti.

Dopo la prima offerta del Dottore

Dopo la prima offerta del Dottore, la coppia saluta i 75mila euro ma ci sono ancora i 100mila e i 300mila. "Noi non molliamo", conferma Stefano De Martino, ma l'offerta seguente del Dottore li pone a un altro bivio. Questa volta, il Dottore offre un cambio, ma la coppia rifiuta. La partita si mette subito su un crinale molto difficile, dopo una serie di pacchi rossi molto pesanti restano in gara solo i 300mila e i 20mila.

L'offerta si dimezza, la coppia va avanti

L'offerta successiva del Dottore, a fronte di un solo tiro, è di 15mila euro. Rispetto al tabellone, che comunque dà una varietà di blu maggiore rispetto ai pacchi rossi, la coppia rifiuta. Per Ilaria e Matteo, infatti, nel pacco preso ci sono i 300mila euro. La coppia, quindi, rifiuta l'offerta e va avanti. Purtroppo però l'imbuto si stringe. Per la coppia, vanno via anche i 20mila euro e ci sono in gioco ancora i 300mila euro.

Ilaria si gioca il tutto per tutto

E la partita, in effetti, prosegue in questa linea. Perché alla fine siamo all'ultimo tiro e la coppia ha da un solo euro e cinque euro mentre dall'altro ha un gruzzolo fortissimo, il premio più alto: i 300mila euro. Il Dottore torna al principio, con un'offerta di 36mila euro. Un'offerta che fa facillare la coppia. Eppure, Ilaria continua ad andare avanti, rifiutando l'offerta e giocandosi il tutto per tutto. Purtroppo, però, nel pacco scelto successivamente ci sono 300mila euro. A questo punto, la possibilità di andare via a mani vuote cresce in percentuale. Dovranno vedersela con le venti regioni.

La regione fortunata

La coppia si ritrova a giocare con la Regione Fortunata. Scelgono la Sardegna, nonostante entrambi siano legati in qualche modo alla Calabria, ascoltando anche i consigli di Lupo. Statisticamente, infatti, è una regione che da tempo non esce. Purtroppo, però, non è la Sardegna. Escluse nove regioni per cinquantamila euro, la coppia decide per puntare sull'Emilia Romagna. Finale con il Friuli Venezia Giulia: purtroppo finisce male.