Stefano De Martino e il siparietto con il marito geloso di Miriana dalla Puglia: "Ho avuto paura" La puntata di Affari Tuoi di venerdì 4 ottobre. Protagonista Miriana dalla Puglia e suo marito Vito. Il siparietto con Stefano De Martino: "Per me, tua moglie è come una sorella, che vuoi fare?".

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 4 ottobre con Miriana dalla Puglia, che è farmacista, indossatrice e fotomodella. È sposata con Vito. "Guardate che bella coppia, loro sono la coppia modello", così li presenta Stefano De Martino e gioca insieme a loro: "Sposati a giugno, quindi freschi sposi". Il conduttore scherza anche sulla presunta gelosia di lui, e viene fuori un siparietto tutto da ridere. Vito chiede a Stefano De Martino di avvicinarsi, il conduttore prova a spiegarsi: "È come se fosse mia sorella". I segnali del fidanzato a dire "vieni non ti faccio niente".

Il siparietto tra Stefano De Martino e il fidanzato della concorrente

Il siparietto tra Stefano De Martino e il fidanzato della concorrente prosegue così: "Vito, noi abbiamo ballato ma in amicizia, ti giuro. Come se fosse mia sorella!". Alla fine, Vito rivela perché voleva Stefano De Martino: "No, voglio toccare il portafortuna", ovvero il fermacravatte del conduttore. Un sospiro di sollievo per il conduttore, una sana risata in studio: "Per un attimo", rivela Stefano, "ho avuto paura".

La partita di venerdì 4 ottobre di Miriana dalla Puglia

La partita degli sposini, a un certo punto, si è messa proprio bene. Un finale che è un crescendo rossiniano con soli quattro rossi: 5mila, 15mila, 75mila e 100mila euro. L'offerta sul tavolo è di 40mila euro per un solo tiro. Così, la coppia rifiuta e chiama la new entry, il pacco del Trentino Alto Adige. Purtroppo, dentro ci sono proprio i 100mila euro. E il Dottore, a questo punto, cambia la sua partita: l'offerta è di 15mila euro. Offerta rifiutata, ma il pacco successivo è proprio quello dei 75mila euro. Per la coppia, o 15mila o 5mila euro. Il Dottore offre un cambio. La coppia rifiuta e va incontro al suo destino. Il finale è dolceamaro: la coppia porta a casa 15mila euro in gettoni d'oro.