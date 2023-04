“Sono incinta”: l’annuncio in diretta a Ore14 durante il collegamento con il fratello di Alice Neri Nicole Di Giulio, inviata di Ore14, ha annunciato al pubblico del programma di essere incinta durante il collegamento con Matteo Marzoli, fratello di Alice Neri, la ragazza trovata morta nella sua auto carbonizzata lo scorso novembre.

Nicole Di Giulio, inviata del programma Ore 14, era in collegamento con Matteo Marzoli, fratello di Alice Neri, la ragazza trovata morta nella sua auto carbonizzata lo scorso 18 novembre, quando ha annunciato di essere incinta. "Abbiamo una notizia meravigliosa, una notizia bellissima, una notizia straordinaria che vogliamo darvi con la nostra Nicole Di Giulio. Spero Matteo che le faccia piacere condividere con noi una notizia che riguarda Nicole", le parole di Milo Infante, il conduttore, in diretta prima di dare la parola all'inviata.

L'annuncio in diretta di Nicole Di Giulio

"Sono in attesa di un bambino che nascerà ad ottobre e quindi si allargherà la famiglia di Ore 14 e Milo farà un po’ da zio": con queste parole Nicole Di Giulio ha annunciato di essere in dolce attesa, ma al suo fianco c'era Matteo Marzoli, il fratello di Alice Neri, la ragazza trovata morta carbonizzata lo scorso novembre. I telespettatori non hanno apprezzato il siparietto andato in scena, hanno definito il comportamento dell'inviata e del conduttore "inappropriato" e "irrispettoso" nei confronti della famiglia della defunta, vittima di omicidio. "Nascerà ad ottobre, nello stesso mese di Matteo" ha continuato Nicole Di Giulio sorridendo davanti al suo ospite rimasto quasi impassibile. Intanto, durante l'annuncio, in studio è comparsa una torta con un mini gender reveal che ha rivelato il sesso del nascituro. "Ore 14 a volte l’abbiamo definito un piccolo vascello pirata, un veliero piccolino che si muove nel gigantesco mondo dell’informazione. Noi ci consederiamo davvero una famiglia" ha continuato Infante. "Quando abbiamo scoperto – perché Nicole ce lo ha detto – che aspettava un bambino, è stato un momento di grande gioia" ha infine concluso prima di ironizzare sul possibile nome del bambino.