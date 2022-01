Simone Di Pasquale e l’addio a Ballando con le stelle: “Almeno io sono stato chiaro con Milly” Simone Di Pasquale, in procinto di iniziare l’avventura come coreografo de “Il Cantante Mascherato”, ha non ha esitato a parlare del suo addio a Ballando con le Stelle, lanciando anche una leggera stoccata a Raimondo Todaro che ha lasciato lo show prima di lui.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo anni come maestro di ballo a Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale ha deciso di abbandonare il suo ruolo televisivo, facendo un annuncio anche durante una delle puntate del noto show di Rai1, facendo commuovere anche l'impeccabile Milly Carlucci. In un'intervista a NuovoTv, il ballerino che adesso è il nuovo coreografo de "Il cantante mascherato" ha dichiarato di essere sempre stato chiaro nei confronti della conduttrice dello show danzante in prima serata, riferendosi a chi, invece, ha lasciato la trasmissione in maniera tutt'altro che pacifica, come Raimondo Todaro.

Simone Di Pasquale e l'addio a Ballando con le stelle

Il cantante Mascherato si prepara a tornare in televisione, con una nuova edizione ricca di novità e sorprese. Simone Di Pasquale è pronto per iniziare questa nuova avventura e intervistato dalla rivista, dichiara di essere sempre stato grato a Milly Carlucci per le opportunità che in questi anni ha offerto alla sua carriera. Dopo anni a Ballando con le stelle, però, Di Pasquale ha sentito l'esigenza di cimentarsi in qualcosa di nuovo e più stimolante, cosa che ha toccato anche qualche altro membro del cast, a cui accenna anche il ballerino dichiarando:

Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei. Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale. È il mio stile – la chiarezza – nei rapporti di lavoro.

Le incomprensioni tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro

Quanto è accaduto tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro ha tenuto banco per diverse settimane la scorsa estate, quando era ormai chiaro che il ballerino siciliano sarebbe entrato nel cast di Amici, figurando tra i professori di ballo, e lasciando la trasmissione da cui è iniziata la sua carriera televisiva. L'attuale prof del talent di Canale 5 ha dichiarato di aver parlato telefonicamente con la conduttrice solo perché non c'era stato modo di incontrarla, ma quest'ultima non ha nascosto il suo dispiacere per come è stato gestito l'accaduto, sebbene abbia più volte dichiarato di aver accettato questa decisione.