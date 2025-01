video suggerito

Simona ad Affari Tuoi non segue l'istinto e accetta l'offerta del dottore, nel suo pacco c'erano 200mila euro Simona e mamma Alberta, nella puntata di Affari Tuoi di domenica 26 gennaio, sono tornate a casa con 38mila euro, cifra offerta dal dottore. Il loro pacco conteneva 200mila euro.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 26 gennaio 2025, Simona della Regione Marche. Istruttrice di nuoto sincronizzato, ha fatto nuoto agonistico per anni prima di diventare insegnante: ha un figlio di nome Filippo ed è sposata con Federico. Ha giocato accompagnato da mamma Alberta, esperta di numeri. Il pacco speciale scelto per la sua Regione è stato il ciauscolo, un tipico insaccato delle Marche. Simona e mamma Alberta sono tornate a casa con 38mila euro.

La partita di Simona ad Affari Tuoi

I primi sei tiri chiamati da Simona hanno eliminato dal tabellone 0 euro, 15mila euro, 5mila euro, 20mila euro, 50euro e 75mila euro. Il dottore, come prima offerta, le ha proposto 38mila euro. "Bellissima cifra, però il tabellone è ancora dalla nostra parte. Tre tiri si possono fare, rifiutiamo", le parole della pacchista prima di tritare l'assegno. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 30mila euro, 100 euro e il ciauscolo. Il dottore le ha allora proposto il cambio, poi rifiutato. "A me l'8 piace molto" ha dichiarato la mamma, esperta di numeri.

I tre tiri chiamati successivamente hanno eliminato dal tabellone 5 euro, 75euro e 100mila euro. Il dottore ha allora offerto a Simona e alla madre di nuovo 38mila euro per un tiro: di comune accordo, le due donne marchigiane hanno rifiutato l'offerta. Subito dopo hanno aperto il pacco contenente 1 euro: "Il numero di mamma ha portato bene", il commento. Il dottore, allora, ha proposto il cambio, ma Simona ha rifiutato: "Mamma mi consiglia di non cambiare. Mi piace questo numero, ho una sensazione" ha dichiarato prima di aprire il pacco numero 13 contenente 10 euro. Per la seconda volta Simona ha trovato la cifra del tabellone che desiderava. Il dottore le ha offerto allora 50mila euro per un tiro: "Voglio continuare su questo filone, ce la giochiamo", le parole prima di tritare l'assegno.

Il finale di Simona e mamma Alberta che tornano a casa con 38mila euro

Alla ricerca dei 200 euro, ha chiamato il numero 5 del Veneto. Ma non li ha trovati: quel pacco conteneva 50mila euro, e il dottore glieli ha proposti in un assegno. "Tutto sta nel credere nel proprio pacco. Credo che l'8 contenga 200mila euro. Bisogna giocare con un po' di pazzia. Da pazza rifiuto l'offerta", le parole prima di tritare un nuovo assegno. La mamma voleva aprire il numero 3, ma Simona ha aperto un altro pacco contenente 300mila euro. Il dottore le ha allora offerto 30mila euro per un tiro, ma Simona ha rifiutato ancora una volta e ha aperto il pacco numero 19 contenente 500 euro. Il dottore è tornato sulla prima offerta, 38mila euro. "Ho dei numeri che ho paura di chiamare. Il 9 ci piace e anche il 3. Ho visto tante partite, le convinzioni aiutano fino a un certo punto. L'8 è il mese in cui è nato Filippo, guarda caso è finito tra le mie mani. Però ho paura. Sono mamma di un bambino, devo pensare anche a lui, quindi accetto" ha dichiarato Simona. Il suo pacco, però, conteneva 200mila euro, così come lei aveva previsto.