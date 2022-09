Silvio Berlusconi ospite da Barbara d’Urso: “Sei una star ineguagliabile della tv” Ospite di Pomeriggio Cinque per parlare del programma elettorale del centrodestra, il leader di Forza Italia non risparmia i complimenti alla padrona di casa, che ricambia: “Lei è un vero gentiluomo”. L’occasione, per la conduttrice, per ribadire che i rapporti tra lei e Mediaset sono tutt’altro che tesi.

A cura di Giulia Turco

Silvio Berlusconi ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque fa il pieno di complimenti per la conduttrice. Il leader di Forza Italia è intervenuto in collegamento con lo studio a due giorni dalle elezioni per parlare del programma del centrodestra. Non sono mancate tuttavia le parole di stima per la padrona di casa che, fino a pochi mesi fa, si diceva stesse facendo già le valigie per il suo addio a Mediaset.

Lo scambio di complimenti tra Barbara d'Urso e Silvio Berlusconi

Altroché, la loro è un'ospitata ricca d'amore, l'occasione per ribadire al pubblico di Canale Cinque che i rapporti tra Mediaset e la regina del pomeriggio sono tutt'altro che tesi. Prima di iniziare il suo intervento, il leader di Forza Italia fa una premessa: "Grazie di avermi invitato. Sei una star ineguagliabile in televisione, devo dirlo". Complimenti più che apprezzati per la padrona di casa che, sul concludere, ne ha approfittato per ricambiare. Dopo aver parlato di caro bollette, inflazione, mancanza di materie prime dovute alla guerra in Ucraina, Berlusconi ha infatti accettato di sottoporsi al gioco degli aggettivi: una parola per descrivere ciascun personaggio.

Gerry Scotti? Convincente e paterno. Massimo Giletti? Ammaliatore e populista. Marco Travaglio? Bravissimo ma terribile. Ibrahimovic? Vincente e leggendario. Gigi D’Alessio? Talentuoso e popolare. Luigi Di Maio? Simpatico ma opportunista. Giuseppe Conte? Comunicativo e infaticabile.

Quando gli viene chiesto di definire se stesso, si lascia andare ad una serie di auto complimenti: “Semplicemente super. Sono umile, semplice, buono, rispettoso, generoso e sincero”. D’Urso allora interviene: “E me lo lasci aggiungere: lei è anche un galantuomo. Detto da una donna penso che conti molto”.

La replica di Barbara d’Urso a chi la voleva fuori da Mediaset

D’altronde la conduttrice aveva già risposto per le rime a chi la credeva già ad un passo dalla fuoriuscita dall’azienda. Il suo ritorno in tv era stato particolarmente chiacchierato per il notevole ridimensionamento della sua presenza limitata alla fascia pomeridiana di Pomeriggio Cinque. “La gente ha pensato ‘Mediaset ha cacciato la D'Urso a calci in culo‘, ma così non è”, aveva spiegato in occasione del Festival della tv. “Però taccio e sorrido perché penso: queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno?”.