Signorini convoca Tavassi nel confessionale del GF Vip, Edoardo nei guai a poche ore dalla finale Edoardo Tavassi è stato rimproverato a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip per i toni e i termini utilizzati durante la recente lite con Micol Incorvaia nel van. A redarguirlo è stato Alfonso Signorini.

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini è intervenuto nella Casa del Grande Fratello Vip per salutare i concorrenti che lunedì 3 aprile si disputeranno la finale. Una volta fin collegamento con i Vip, però, il presentatore ne ha approfittato per parlare in privato con uno di loro, Edoardo Tavassi. Il finalista è finito sotto la lente d’ingrandimento per i toni e i termini utilizzati nel corso di una recente lite con Micol Incorvaia.

Alfonso Signorini telefona nella Casa del GF Vip

“Approfitto di questa cosa anche per fare due chiacchiere brevissime con te e dirti questa cosa importante”, ha detto il conduttore a Tavassi una volta rimasto solo con lui nel confessionale. Signorini aveva salutato tutti gli inquilini della Casa di Cinecittà, complimentandosi per essere arrivati in fondo, prima di chiedere di essere lasciato solo con Edoardo. “L’altra sera, quando hai litigato con Micol ed eravate in una situazione di intimità, ti sei lasciato andare ripetutamente a delle parole che noi abbiamo detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata alla telefonata di due fidanzati, non va bene”, è stato il rimprovero del conduttore. “Lo so, ma non era aggressiva”, si è giustificato il concorrente, un aspetto sul quale Signorini si è detto d’accordo, pur restando sul punto: “Non avevi un atteggiamento aggressivo. Semplicemente, vogliamo riportare alla normalità e alla buona educazione. Adesso goditi il weekend e la finale”.

Che cosa è accaduto tra Tavassi e Micol

La lite alla quale Signorini fa riferimento risale a qualche giorno fa. “Sei una sfigata e basta. Ma proprio una povera sfigata, detto questo andiamo avanti così, non me ne frega un ca**o a me del Grande Fratello, della finale, non me ne frega, fai quello che ti pare”, aveva esordito Tavassi furioso, “Sei una povera sfigata, non te ne frega zero, non te ne frega un ca**o e questa è la dimostrazione, ennesima, ma io mi segno tutto, quindi stai a posto così, brava, ma non ti preoccupà a me non me ne frega un ca**o. Vai, vai, vai tranquilla. È una consapevolezza mia, basta, come se te non indovinavi la cosa mia, ma che me ne frega a me, no, i film, hai ingigantito, poi con Giaele, in confessionale, ma vattene affa**lo. Vai, vai, vai fallo vincere a Oriana questo Gf”.