“Sicuramente fuori dal GF Vip ti voglio nella mia vita”, la confessione di Edoardo Tavassi a Micol “Sicuramente fuori dal Grande Fratello Vip ti voglio nella mia vita, sei una certezza”. Così Edoardo Tavassi ha confessato a Micol Incorvaia di voler continuare a vedersi anche una volta finito il reality. Durante una nottata di chiacchiere, entrambi hanno poi parlato del momento in cui hanno capito di paicersi.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la conoscenza tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti questa notte hanno parlato a lungo lasciandosi andare a confessioni sul loro rapporto, sul futuro e sulla possibilità di continuare a vedersi anche dopo il reality.

Le confessioni di Micol e Edoardo

Seduti in un angolo della Casa, lontano dal resto del gruppo, Micol ed Edoardo hanno chiacchierato a lungo dicendosi cose che finora non si erano mai detti. Tra queste il momento in cui hanno capito di provare un interesse reciproco. "Quando hai scoperto che ti interessavo come tipo?", ha chiesto Edoardo alla coinquilina. "Quella sera del test", ha risposto lei, anche se non è chiaro a quale episodio in particolare si riferisse. Un momento che però è rimasto impresso anche all'ex naufrago, che infatti si è trovato d'accordo. Non del tutto soddisfatto, il Vippone ha voluto indagare ancora: "Come sei quando uno ti piace?". La sorella di Clizia Incorvaia ha spiegato che dipende da chi si trova davanti, ma in generale c'è tanta voglia di cercare l'altro: "Dipende dalla persona, non ho un modo preciso di operare. Se si crea la situazione parlo tranquilla. Lo cerco di più, anche con lo sguardo".

"Sicuramente ti voglio nella mia vita"

Se finora era stato Edoardo Tavassi a giocare più a carte scoperte, ammettendo fin da subito di essere attratto dalla coinquilina, ora anche Micol ha messo le cose in chiaro. In particolare ha raccontato un episodio che le ha fatto capire di non poter più fare a meno di lui: il momento in cui Alfonso Signorini, durante una delle ultima puntate, ha detto ad Edoardo che fuori dalla Casa c'era la donna della sua vita ad aspettarlo. "Da una parte ero contenta, dall'altra pensavo ‘se non mi ca*a più come ca**o faccio, non ce la posso fare senza di lui". Poi Edoardo ha pensato al futuro, una volta finita l'esperienza nella Casa più spata d'Italia: "Sicuramente fuori ti voglio nella mia vita. Tu sei una certezza". Anche Micol è abbastanza certa di volere lo stesso, anche se crede che il tempo nella Casa sia percepito un pò diversamente: "Anche io sono abbastanza certa, ma essendo passato un mese e vedendo come sono gli equilibri qua dentro non si può mai sapere. Magari è tutto falsato dal fatto che siamo chiusi qui in questo microcosmo. "Io sono così anche fuori", ha ribattuto Edoardo.