Shaila Gatta invita Marina La Rosa al GF dopo le accuse, la replica a tono: "Non accetto" Marina La Rosa ospite di Pomeriggio5 ha risposto all'invito di Shaila Gatta di entrare come nuova concorrente al Grande Fratello dopo l'accusa a lei rivolta. "Non devo confrontarmi con lei, non accetto", le parole della storica ex gieffina.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 20 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha mostrato a Shaila Gatta i commenti di Marina La Rosa fatti a Pomeriggio5 sul suo conto. La storica concorrente del reality ha accusato l'attuale inquilina di essere una "volgarotta" e in puntata la Gatta ha replicato ammettendo di non sapere di chi si tratti. "Ma non la ricordo, non la conosco. Fatela entrare come nuova concorrente", le parole. Nel nuovo appuntamento con Pomeriggio5 Marina La Rosa è tornata sull'argomento e risposto a tono alla richiesta di un confronto della giovane.

La replica di Marina La Rosa

"È una ragazza carina, ma non accetto l'invito. Non ho niente da confrontarmi con lei. So che twerka, mi hanno detto che è una ballerina. Non ha niente a che vedere con me, non amo la gente che urla, che alza la voce, che ha un tono di voce troppo aggressivo". Con queste parole Marina La Rosa ha commentato le parole di Shaila Gatta dichiarate nella puntata del GF ieri sera.

Dopo aver visto i video della storia d'amore con Lorenzo Spolverato, ha aggiunto:

Tutto teatrale, sceneggiato. Sembra finto. Io da giovane non urlavo così. Oggi compio 48 anni e anche quando ne avevo 20 o 25, non so quanti anni ha Shaila, non urlavo così. Questione di stile.

Cosa ha detto Shaila Gatta in puntata al GF

Nella puntata di ieri sera, dopo aver visto il video nel quale Marina La Rosa ammette la sua preferenza e commenta "La vedrei benissimo al mercato con un banco di frutta e verdura", Shaila Gatta ha risposto sorridendo. "Grazie, ma perché non la fai entrare? Nuova concorrente Marina La Rosa. Io amo i banchi di frutta e verdura, vado sempre al mercato. Prenderò anche io uno stand e mi metterò a vendere frutta. L'eleganza fa parte di me a tratti, riconosco di non essere come Amanda che è a modo. Sono più cafona, lo ammetto. Quando ballo posso essere elegante", le parole.