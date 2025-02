Shaila Gatta svela a Lorenzo cosa le ha confessato Signorini in diretta, ma è l’opposto delle parole del conduttore

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta ha fatto una gaffe al Grande Fratello. L'ex velina di Striscia La Notizia nell'ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì è entrata in studio per un confronto con Iago Garcia. Dopo essere stata definita "volgare" dall'attore, ha chiesto un parere ad Alfonso Signorini sulle accuse a lei rivolte. Il conduttore non ha usato mezzi termini per dirle la sua. "Mi sento in colpa, Shaila mi ha chiesto se per me è volgare. Le ho detto sì, spero non ci sia rimasta male" ha commentato in diretta Signorini dopo averla salutata in studio. A Lorenzo Spolverato, nella Casa, però Shaila ha raccontato altro: "Gli ho chiesto se sono volgare, lui mi ha detto no".

Le parole di Alfonso Signorini a Shaila Gatta in studio

Dopo il confronto con Iago Garcia, Shaila Gatta ha salutato Alfonso Signorini e le opinioniste in studio prima di uscire per rientrare nella casa di Cinecittà. L'ex velina ha chiesto un parere al conduttore: "Ma anche per te sono volgare?". "Sì, per me sì" è stata la risposta del presentatore che, una volta fatti uscire dallo studio i concorrenti, ha anche raccontato quanto accaduto in diretta. "Mi sento un po' in colpa. La povera Shaila è venuta a salutarmi e mi fa "Ma per te sono volgare?". Io le ho detto sì, spero non ci sia rimasta male", le parole.

Le parole di Signorini in puntata, però, cozzano con quanto raccontato da Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato. L'ex velina ha infatti detto al fidanzato: "Ho detto "Alfo, ma secondo te sono volgare?", lui ha detto "No". Gli ho detto fammi venire a ballare in studio".

Shaila Gatta: "Per fortuna ho autostima, altrimenti ero sotto un treno"

Contro Shaila Gatta sono piovute diverse offese negli ultimi giorni. Al Grande Fratello Iago Garcia e Javier Martinez l'hanno accusata di essere volgare e non così sensuale come lei crede. A tal proposito l'ex velina ha commentato: "Mi sono divertita, ho fatto una bella doccia in faccia a Iago. Ho fatto anche lo stacchetto, non sapeva che dire. Menomale che ho autostima, altrimenti qua sotto a un treno stavo. Tra volgare, cafona, scostumata, maleducata, ditemene un'altra. Ho un lato positivo, ditemene almeno uno, facciamo prima".