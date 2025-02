Signorini difende Iago Garcia dalle accuse di Shaila Gatta: “Lui maschilista? Basta strumentalizzare ogni cosa”

video suggerito

La puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio ha visto il confronto tra Shaila Gatta e Iago Garcia. L'ex velina ha accusato l'attore di essere maschilista dopo la frase a lei rivolta ("Abbassa la testa") durante un litigio. Signorini ha difeso Iago invitando i concorrenti a non "strumentalizzare ogni cosa".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio, Shaila Gatta e Iago Garcia hanno avuto un confronto in studio. Al centro della loro discussione le parole che l'attore spagnolo ha rivolto alla sua inquilina in un momento di discussioni in casa: mentre Iago litigava con Lorenzo, ha invitato Shaila Gatta ad "abbassare la testa", frase che ha offeso l'ex velina che in puntata l'ha accusato di essere "maschilista e antiquato". Signorini ha subito messo le cose in chiaro: "Mi sembra un po' eccessivo".

Il confronto in studio tra Shaila Gatta e Iago Garcia

Shaila Gatta si è rivolta così a Iago Garcia nello studio del Grande Fratello: "Credo che nel 2025 dire a una ragazza "Abbassa la testa" è veramente brutto, mi sono sentita umiliata. Dovresti dare l'esempio e in questi giorni non l'hai dato. "Abbassa la testa" è una frase maschilista e antiquata. Ci sono donne che oggi subiscono giudizi, c'è chi si sente ferito, quindi ti invito a pensare a cosa dici prima di parlare". L'attore spagnolo si è scusato con l'ex velina per le parole a lei rivolte:

Mi dispiace, ero caldo in quel momento dopo il vaffa di Lorenzo. Se devo fare un'analisi su di te, devo dire che tra l'inizio del programma e oggi vedo 100 differenze in te. Hai perso l'educazione. Sei una brava ragazza, ma l'influenza di Lorenzo non fa bene per te. Lorenzo ti ha detto 100 cose peggio, e stai con lui.

"Può essere tacciato di maschilismo per una frase così? Forse è eccessivo. Non sono belle espressioni, ma sono legate a un momento di rabbia" ha commentato Signorini. "Anche Shaila e Lorenzo usano queste espressioni" ha aggiunto Cesara Buonamici.

Alfonso Signorini: "Non strumentalizzate ogni cosa"

Al momento delle nomination, Alfonso, Eva, Giglio, Pamela, Shaila e Zeudi hanno nominato Iago. L'ex Miss Italia ha commentato così la sua scelta: "Iago sei una bellissima persona, sei stimabile, però ho sentito quando hai detto quelle parole. Le hai dette per rabbia, ma mi sono sentita ferita anche io come donna in quel momento". Allora è intervenuto Alfonso Signorini per mettere un punto alla questione:

Vorrei farvi riflettere. Non si può dire che "Abbassa la testa" è una brutta espressione e che è sinonimo di maschilismo. Questa cosa fa molto ridere. Bisogna avere il coraggio di dirle certe cose, altrimenti cadiamo nella retorica. Francamente anche no. Anche quando Lorenzo urla "Stai zitto" o quell'altro che dice che è un uomo che odia le donne. Pur nel rispetto del vostro parere, vi invito a non strumentalizzare ogni cosa per snaturarla. È ovvio che è una brutta espressione, ma si è scusato. Dire che un uomo odia le donne perché dice "abbassa la testa", mi sembra eccessivo e stucchevole. Dato che vi vedo compatti, mi sembra che sia un po' da gregge questo comportamento.