Serie su Avetrana sospesa, il regista e il produttore: "C'è stato il pieno rispetto delle storie e delle persone" Parlano Pippo Mezzapesa e Matteo Rovere all'indomani dell'annuncio della sospensione della serie su Avetrana: "C'è stato il pieno rispetto delle storie che si vanno a raccontare e delle persone".

Il giorno dopo l'annuncio della sospensione della serie Avetrana – Qui non è Hollywood, disposta dal Tribunale di Taranto a seguito dell'esposto del sindaco della cittadina Antonio Iazzi, ha parlato il regista Pippo Mezzapesa. Rilanciato dall'Ansa, il regista assicura che la storia del delitto di Sarah Scazzi è stata realizzato nel "pieno rispetto delle storie che si vanno a raccontare e delle persone, perché in questi casi non si parla di personaggi ma delle persone, con cui si va a ‘vivere', che si vanno ad esplorare".

Le parole di Matteo Rovere

Alle parole del regista, fanno eco anche quello del produttore Matteo Rovere per Groenlandia: "La Costituzione stessa garantisce la libertà degli autori e delle autrici di esprimersi, di raccontare il presente, la realtà, la contemporaneità, anche con l'obiettivo di elevare lo spirito critico e non addormentare chi ci guarda ma provocare riflessioni e analisi". E ancora:

Non dateci però il compito di cambiare il mondo, non credo che la serialità e il cinema abbiano questo ruolo, ma abbiamo quello di interrogarci sul presente, sull'esistente e avere il coraggio di parlarne. Spesso e volentieri quando le cose arrivano da lontano ci rassicurano perché sembrano non appartenerci, mentre quando sono più vicine si sente una complessità in più. Tuttavia una cinematografica contemporanea deve superare queste paure".

La miniserie

La miniserie Avetrana – Qui non è Hollywood è composta da quattro episodi ed è tratta dal libro Sarah. La ragazza di Avetrana di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, pubblicato da Fandango Libri. Nel cast c'è Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Serrano Spagnolo, Paolo De Vita nel ruolo di Michele Misseri, Giulia Perulli nel ruolo di Sabrina Misseri, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi e Imma Villa nel ruolo di Concetta Serrano Spagnolo. Nel cast anche Anna Ferzetti nel ruolo della giornalista Daniela e Antonio Gerardi nel ruolo del maresciallo Persichella.