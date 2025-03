video suggerito

Serena e Nicole Brancale: "Tra noi due c'è sempre stata mamma, quando è morta ci siamo unite" Serena e Nicole Brancale, ospiti di Verissimo, hanno parlato del loro rapporto. Si sono unite quando è morta la mamma e insieme hanno condiviso l'esperienza a Sanremo. "Mi ha reso partecipe di un momento che non potrò mai scordare", le parole della direttrice d'orchestra per la sorella.

A cura di Gaia Martino

Serena Brancale e la sorella Nicole sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi. Hanno condiviso insieme l'avventura all'ultimo Festival di Sanremo: Anema e core è stata diretta da Nicole, direttrice d'orchestra. Al pubblico di Canale5 hanno raccontato le emozioni vissute e il loro rapporto cambiato dopo la morte della madre: "Noi non eravamo così unite".

Il racconto di Serena e Nicole Brancale

Nicole e Serena Brancale si sono unite dopo la morte della madre. "Non eravamo così unite. Tra noi due c'era sempre mamma, faceva da collante. Quando non c'è stata più, siamo rimaste io e lei" ha raccontato la direttrice d'orchestra. La cantante ha aggiunto: "Da quando è morta ci siamo unite tantissimo, è stata una cosa brutta arrivata all'improvviso che ci ha unite. Prima non eravamo così unite. Io vivevo lontano, non era facile sentirsi ogni giorno, invece ora ci sentiamo ogni momento". La madre seguì più il percorso di Serena, ha raccontato Nicole: "Io presi la mia strada, diversa dalla formazione di mia madre. In Serena lei vide l'Universo, erano unitissime". Poi, Nicole, ha aggiunto queste parole dedicate alla sorella:

Mi ha fatto questo regalo straordinario, Sanremo era così importante che l'ha fatto diventare assurdo. L'ha fatto per farmi un regalo, mi ha reso partecipe di un momento che non potrò mai scordare. Ho visto mia sorella prendere meriti per questo talento straordinario, lei è una donna straordinaria. Ha tanti talenti in un unica persona, il mio orgoglio non è quantificabile.

L'amore per il fratello: "Siamo il suo punto di riferimento"

Le sorelle Brancale hanno poi salutato il loro fratello, più piccolo, lontano dal mondo dello spettacolo. "Lui è orgoglioso di noi, ha 22 anni ed è molto bello. Sarà il nostro personal trainer. Ci prova a gestirci, ma siamo il suo punto di riferimento", le parole.