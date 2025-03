video suggerito

Samantha de Grenet fa commuovere Silvia Toffanin parlando della madre: "Sto vivendo la canzone di Cristicchi" Forti emozioni nella puntata di Verissimo di domenica 9 marzo, in cui è stata ospite Samantha de Grenet. La showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin il periodo delicato che sta attraversando con la sua famiglia e leggendo una lettera dedicata ai suoi genitori, fa commuovere anche la conduttrice.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 9 marzo è stata Samantha de Grenet. La showgirl ha parlato del periodo, piuttosto delicato, che sta affrontando accanto ai suoi genitori e ha dedicato loro una lettera che ha commosso anche Silvia Toffanin.

L'emozione di Samantha de Grenet per la sua famiglia

Durante l'ultima intervista di cui Samantha de Grenet era stata protagonista a Verissimo, con accanto Elenoire Casalegno, la showgirl aveva ricevuto un regalo inaspettato dalla sua mamma e il suo papà che le avevano fatto arrivare un video messaggio per il quale si era fortemente commossa e a Silvia Toffanin spiega il motivo di quel pianto:

Innanzitutto non mi aspettavo un videomessaggio dei miei genitori, quando l'ho visto, non sono due persone che vanno in televisione spesso mi ha fatto effetto, per la prima volta ho guardato i miei genitori come se fossero in un film, guardando questa cosa da fuori, le mie emozioni non le ho sapute frenare, ero in imbarazzo anche con te, perché non riuscivo a frenarmi, perché parlare di me con tutte le cose che possono succedere è facile, mi prendo la responsabilità di quello che posso dire, nel bene e nel male. Ma quando si va a parlare di qualcun altro che ci sta guardando da casa, io devo stare molto attenta, non posso sbagliare.

Il periodo delicato attraversato da sua madre

Non è un momento particolarmente semplice per la sua famiglia, che da sempre Samantha de Grenet ha messo al primo posto e racconta di come in questi mesi abbia dovuto decifrare una serie di emozioni, che lei stessa paragona a quanto raccontato da Simone Cristicchi nella canzone portata in gara a Sanremo:

Posso raccontare che è un momento di difficoltà, mia madre è tornata in qualche modo una bimba da proteggere, non dico che i ruoli si sono invertiti, perché io rimarrò sempre figlia, grazie a Dio, fino all'ultimo giorno, però in qualche modo in questa fase della mia vita, tutti abbiamo sentito Cristicchi a Sanremo, e in questo momento sono nella canzone di Cristicchi. Arrabbiata per il tempo che passa, sono impotente nella gestione di tante cose che non sono facili, ma sono anche tanto innamorata, perché io ho un esempio assolutamente positivo, che auguro a tutte le persone che ci stanno ascoltando oggi, di avere due persone che mi amano come mi amano loro.

La conduttrice, quindi, dice alla sua ospite: "Oggi è come se fossi la mamma della tua mamma", dandole l'opportunità di spiegare in che modo sta provando a starle accanto, affrontando anche i momenti meno semplici:

Io oggi sono un po' la mamma della mia mamma, lei è la mia bimba bella, fa un po' di capricci, le vocine quando non vuole fare le cose che le diciamo di fare. Lei è una donna che ha avuto mille sfumature nella sua vita, è stata una donna in carriera che ha lasciato la sua carriera, è stata superviziata, coccolata da mio padre, oggi è tornata ad essere capricciosetta, un po' bambina, noi ce la godiamo così. Mio padre, poi, pazientissimo, ma è questo l'amore, quando è tutto facile.

La lettera di Samantha de Grenet ai suoi genitori

"È stato un anniversario importante e loro meritavano una dichiarazione d'amore ufficiale" dice de Grenet prima di leggere la lettera che ha scritto per i suoi genitori in occasione del loro anniversario, un momento importante e significativo per una famiglia che è sempre stata unita e si impegna per esserlo ancora. Parole che fanno commuovere anche Silvia Toffanin che fatica a trattenere le lacrime:

Cari mamma e papà, 59 anni di matrimonio sono la dimostrazione di un amore autentico, forte e pieno di vita. Papà hai solcato le onde con la stessa passione con cui hai affrontato la vita, con il vento in poppa e lo sguardo all'orizzonte, per me sei stato, sei e sarai sempre un faro, e la persona più buona ed onesta che io abbia mai conosciuto. Sei la persona che stimo di più al mondo. Mamma, tu sei il cuore della nostra famiglia, hai reso la nostra casa un luogo pieno di calore, di cura e di attenzione. Sei sempre stata una mamma presente con la tua dolcezza e la tua forza, ma anche con la severità per insegnarci la buona educazione e l'importanza dello studio, il tuo amore incondizionato ci ha fatto crescere sereni e uniti. Io, Ilaria e Fabio siamo il riflesso di ciò che siete. Oggi celebro voi, la vostra straordinaria capacità di amarvi.