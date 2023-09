Senzatetto incosciente ripreso in diretta, Parenzo ferma tutto: “C’è una persona che sta male” A L’aria che tira, durante un servizio in collegamento dalla stazione Termini di Roma per parlare delle complicazioni e della situazione dei taxi nella Capitale, viene inquadrato inavvertitamente un senzatetto in stato di incoscienza. Il conduttore ferma tutto: “Qualcuno interverrà, la situazione alle 11.32 è quella che inavvertitamente le nostre telecamere hanno ripreso”.

Un momento di drammatica verità nel corso della puntata de L'aria che tira, in onda mercoledì 13 settembre. Durante il servizio di Andrea Milluzzi, in collegamento dalla stazione Termini di Roma, per parlare delle complicazioni e della situazione dei taxi nella Capitale, viene inquadrato inavvertitamente un senzatetto disteso per terra. Quando David Parenzo, il nuovo conduttore della trasmissione di La7, si accorge della situazione, chiede all'inviato e al cameraman di spostare inquadratura: "C'è una persona che sta male, non vorrei venisse inquadrata". Poi l'appunto: "Questa è la situazione che spesso si registra davanti alla stazione Termini, magari qualcuno interverrà. Mi sembra che la situazione alle 11.32 sia quella che inavvertitamente le nostre telecamere hanno ripreso".

Il senzatetto ripreso in diretta, Parenzo ferma tutto

Andrea Milluzzi stava illustrando la problematica dei taxi introvabili su Roma, con lunghe file di turisti e cittadini anche sotto il sole. Proprio alcuni tassisti, stava raccontando l'inviato, si erano avvicinati a lui per smentire la cosa ma quando l'inquadratura si è leggermente spostata, rivela alle spalle l'uomo disteso per terra. A quel punto, il conduttore ferma tutto:

Spostiamo solo la telecamera che mi pare che alle tue spalle c'è una persona che sta particolarmente male e non vorrei che venisse inquadrata. Voglio dirlo, siccome questa è la situazione che spesso si registra davanti alla stazione Termini, magari qualcuno interverrà. Mi sembra che la situazione alle 11.32 sia quella che inavvertitamente le nostre telecamere hanno ripreso.

Il problema sociale della Stazione Termini

Sono numerosi gli episodi di disagio sociale che si verificano sempre più spesso nella Stazione Termini di Roma. Solo un paio di domeniche fa, un uomo armato di coltello ha seminato il panico tra i viaggiatori della stazione, minacciando anche gli agenti della polizia locale intervenuti per neutralizzare la minaccia. Una situazione che, anche come mostrato questa mattina in diretta, sembra essere sempre più insostenibile.