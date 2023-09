David Parenzo sbotta in diretta: “Chi mi scrive queste cose su Twitter è un cretino” David Parenzo sbotta durante la puntata de “L’aria che tira” parlando dei commenti di alcuni utenti su Twitter e apostrofandoli per quanto hanno scritto in merito ai migranti.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata in diretta di giovedì 14 settembre de L'Aria che Tira, il programma di cui David Parenzo ha preso da poco le redini, dopo il passaggio di Myrta Merlino a Mediaset, il giornalista si infastidisce nel leggere alcuni commenti su X (ex Twitter), in cui degli utenti fanno notare particolari, del tutto superflui, sui migranti, ragion per cui non riesce a contenersi e sbotta apostrofandoli.

Il fastidio di David Parenzo

L'argomento di cui si dibatte nelle ultime ore riguarda, ovviamente, le condizioni dei migranti accalcati nei centri di accoglienza a Lampedusa. Ne sono arrivati in tutto 30mila in un tempo ridottissimo, quasi il doppio dei 19mila giunti nei mesi precedenti al patto siglato con Tunisi che avrebbe dovuto rallentare gli sbarchi, cosa che invece non si è verificata. Il giornalista, quindi, lascia scorrere durante il talk le immagini delle migliaia di donne, uomini, bambini che affollano l'isola siciliana, ed è in questo frangente che sbotta nel leggere qualche commento arrivato in quegli istanti su Twitter e, infatti, non riuscendo a controllarsi dice:

Non diciamo la solita cosa che sono soprattutto giovani, già vedo che scrivono su Twitter, avete inquadrato uno con la maglietta di Prada, ha scritto un cretino, fatevelo dire, quando su Twitter. No scusare, però, perché…quando su Twitter mi scrivete queste cose, dillo a Parenzo perché c'è uno che ha la maglietta di Prada, scusate se lo dico, ma continuano ad arrivarmi. A me sembra l'idiozia, fatta persona proprio.

La nuova conduzione di David Parenzo

Il giornalista è alla prima settimana di conduzione del contenitore di La7 gestito fino allo scorso giugno da Myrta Merlino. La prima puntata, d'altronde è iniziata non nel segno del ricordo e quindi non ci sono stati i consueti saluti alla precedente conduttrice, ma si è preferito affrontare nell'immediato le questioni del giorno, immergendosi appieno nella nuova conduzione. A questo proposito c'è stato chi ha ipotizzato potesse esserci in corso una polemica tra i due ex colleghi, ma Parenzo ha prontamente chiarito la questione dicendo: "Nessuna polemica, ci vediamo con Myrta, sta facendo un grande programma, le faccio il mio in bocca al lupo".