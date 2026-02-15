“Sembrate due gemelle”, ma Ester e Federica da Affari Tuoi tornano a casa a mani vuote

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 15 febbraio, è stata Ester da Montelepre, in provincia di Palermo. La studentessa magistrale di Economia, originaria di Partinico, ha giocato accompagnata dalla sorella Federica, studentessa di Psicologia.

Le due sorelle, quasi gemelle per quanto sono identiche come ha notato Stefano De Martino, sono tornate a casa a mani vuote dopo aver perso alla Regione Fortunata. Il loro pacco originale, il numero 2, conteneva uno scortadito. Tra i pacchi speciali della serata c'erano il pacco Gennarino da 7mila euro, che comunque sono riuscite a portare a casa, l'oggetto misterioso scortadito e il pacco Ballerina.

Prima di iniziare la partita, Stefano De Martino ha voluto mandare un messaggio d'amore e affetto alla popolazione di Niscemi, che continua ad affrontare un periodo difficile dopo le frane che hanno distrutto le abitazioni del paese.

La partita di Ester ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel peggiore dei modi per le sorelle siciliane: il primo pacco chiamato, quello del Lazio, conteneva 100mila euro. Una botta dura, ma la partita ha subito cambiato rotta. Nel secondo pacco sono andati via solo 10 euro, e al terzo tiro è arrivata la prima grande soddisfazione: il pacco dell'Umbria nascondeva Gennarino, regalando alle sorelle 7mila euro di jackpot. I tiri successivi hanno continuato a dare segnali positivi: via 50 euro dalla Toscana, 100 euro dalla Valle d'Aosta e 1 euro dalla Liguria. Dopo cinque pacchi, sul tabellone restava un solo premio del podio: i 100mila euro erano già usciti.

La prima offerta del Dottore è stata di 30mila euro, una cifra importante per chi aveva già in tasca i 7mila di Gennarino. Ma la serata ha preso una piega sfortunata: nel pacco successivo sono usciti i 200mila euro, lasciando sul podio solo il premio massimo di 300mila. La situazione è peggiorata ulteriormente quando il pacco nero, aperto poco dopo, ha rivelato un contenuto ricchissimo: 100mila euro. Una serata decisamente sfortunata sul fronte dei pacchi speciali.

A questo punto il Dottore ha proposto un cambio per cinque tiri. Le sorelle hanno riflettuto e hanno deciso di accettare, scegliendo il pacco numero 19 del Friuli Venezia Giulia. Ester ha voluto subito verificare la bontà della scelta e ha chiesto di aprire il pacco che aveva prima. La faccia di Stefano quando ha sbirciato nel pacco non era serena, ma era solo una strategia: dentro c'erano appena 20 euro. Il cambio si è rivelato azzeccato.

La partita è proseguita con l'eliminazione dei 200 euro, portando la situazione a tre pacchi blu contro sei rossi. Al pacco del Molise è toccato il turno del pacco Ballerina: è entrata in scena Martina Miliddi che ha ballato un tango con Herbert Ballerina sulle note di Roxanne, regalando un momento di spettacolo prima della fase cruciale della partita.

Il finale di Ester ad Affari Tuoi: la Regione Fortunata non salva le sorelle

Tra i pacchi rossi restavano 10mila, 15mila, 20mila, 30mila, 50mila e 75mila euro, contro gli zero euro e lo scortadito tra i blu. I due tiri prima della nuova offerta hanno eliminato 15mila e 30mila euro. A questo punto il Dottore ha fatto un'offerta molto bassa: appena 10mila euro a fronte di tre tiri. Le sorelle ovviamente hanno rifiutato e sono andate avanti, ma la situazione è precipitata rapidamente. Via 50mila euro, poi 10mila e infine 20mila. Sul tabellone restavano solo i 75mila euro contro zero euro e scortadito.

Il Dottore ha offerto un cambio, ma Ester ha ragionato lucidamente: "Fare cambio significherebbe avere più probabilità nel pescare un blu e quindi a questo punto rifiuto il cambio e vado avanti". Un ragionamento matematicamente corretto, ma che purtroppo non ha pagato. Al tiro successivo sono usciti proprio i 75mila euro, lasciando nel pacco delle sorelle uno scortadito.

Si è quindi passati alla Regione Fortunata. Per 100mila euro, Ester e Federica hanno scelto la Sardegna. Come di consueto sono state eliminate progressivamente le regioni: via Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo e Umbria. È rimasta fuori tutta l'Italia del nord e parte dell'Italia centrale. Per i 50mila euro hanno scelto il Piemonte. Alla fine è rimasto il Friuli Venezia Giulia, proprio la regione del pacco che avevano scelto dopo il cambio. La Sardegna non era quella fortunata, e purtroppo nemmeno il Friuli lo era quando contava davvero. Le sorelle sono tornate a casa a mani vuote, con l'amaro in bocca per una partita che dopo un inizio promettente si è trasformata in una beffa.