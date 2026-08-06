“Sei lesbica? Ma hai mai provato con un uomo?”: la risposta di Manola Moslehi è una lezione di stile

Un estratto dello Zoo di 105 rilanciato sui social riaccende le critiche per le domande di Marco Mazzoli e Paolo Noise sull’orientamento sessuale di Manola Moslehi. Il clima goliardico non basta a placare la polemica: “Mentalità anni ’80, modernizzatevi”.

A distanza di un mese dalla messa in onda di una puntata di giugno, un frammento dello Zoo di 105 pubblicato sul canale TikTok della radio è diventato virale. Protagonisti dello scambio sono gli storici conduttori Marco Mazzoli e Paolo Noise, che in un clima chiaramente goliardico hanno fatto una serie di battute alla collega e speaker Manola Moslehi, in merito al suo orientamento sessuale. Questo, però, non è bastato a spegnere le polemiche.

Tutto comincia con Mazzoli che presenta Moslehi come una "grande amica", legando l'inizio del loro rapporto a un elemento condiviso: "Io e lei abbiamo una passione in comune: le ragazze. Il sogno di un uomo è avere una bella ragazza con cui parlare di ragazze". Da lì a poco, il focus si sposta interamente sulla sfera personale della conduttrice.

Il botta e risposta in studio

Tra una battuta e l'altra, Mazzoli inizia a mostrare perplessità sulla vita affettiva della collega: "Ma tu non hai mai provato con un uomo? Non è possibile questa roba. Non c’è mai stato un uomo che ti ha fatto dubitare?", sbottonandosi la camicia per ironizzare sulla sua prestanza. Moslehi disinnesca il clima con fermezza e gli propone un paragone:

Non sono incuriosita, non sono interessata all’articolo. Il principio è questo: sarebbe come dire a mio padre ‘come fai a sapere di essere etero se non hai mai provato con un uomo?'. Lui risponderebbe ‘ma che me ne frega di provare'. E la stessa cosa vale per me.

Quando poi l'ex di AMICI rigira la domanda a Mazzoli chiedendogli perché lui non si sia mai messo alla prova con un uomo, lo speaker risponde scherzando: "Ho paura che magari mi piaccia! Un po’ come la cocaina: non ho mai provato perché avevo paura che mi piacesse e a quel punto sarebbe diventato un problema". Di fronte ai tentativi di incasellare la vita di coppia in schemi rigidi, Manola Moslehi ha chiuso il confronto invitando i colleghi a superare certi retaggi: "Questa cosa è molto anni ’80, non ci sono ruoli. Modernizzatevi". Sui social, gli utenti le hanno tributato un applauso unanime per la pazienza e l'efficacia della sua replica. È proprio questa la sua lezione: smontare i cliché con la logica invece che con lo scontro, dimostrando che l'ironia e l'autoaffermazione sono l'unico vero antidoto alla rigidità di certi pregiudizi culturali.

La vita privata di Manola Moslehi

La serenità con cui Manola Moslehi affronta pubblicamente il tema non è una novità. La conduttrice, nota al grande pubblico fin dai tempi della sua partecipazione ad Amici nel 2006, ha sempre vissuto la sua omosessualità con totale trasparenza. All'epoca della sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi, fu tra le prime concorrenti a parlare apertamente del proprio orientamento con compagni e autori: "Per me essere naturale è importantissimo. Non riesco a mentire o a usare il maschile per parlare della persona che amo", aveva raccontato in passato. Legata da anni a una compagna con cui sta insieme da oltre sette anni, Moslehi ha spesso ribadito un concetto semplice ma, allo stesso tempo, rivoluzionario: "Due persone che si amano non dovrebbero fare notizia. Il segreto sta semplicemente nella naturalezza con cui decidi di comunicare la tua vita".