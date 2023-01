Scontro tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber al GF Vip: “Perfida, parli male di me con Antonella” Scontro tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber nella casa del GF Vip. Il motivo è la vicinanza della modella ad Antonella Fiordelisi, a cui il ragazzo non sembra credere. “Sei perfida, cattiva. parli male di me a lei”, ha detto donnamaria.

A cura di Elisabetta Murina

Acceso scontro notturno nella casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber. A far nascere la scintilla sono stati i dubbi del concorrente riguardo la vicinanza tra la modella marocchina e Antonella Fiordelisi. Prima uno scambio di opinioni, poi un confronto dai toni sempre più duri.

La lite tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber

In cucina tutti e tre insieme, i toni si sono accesi quando Dana ha spiegato la sua posizione riguardo al rapporto con Antonella e, poi, ha usato parole non gentili nei confronti di Edoardo. "Non ci guadagno a ridere e scherzare, vederti soffrire come gli altri", ha spiegato la modella parlando della coinquilina. "Tu non ridi e scherzi con gli altri perché l'unica persona che ti sta appresso è Antonella", ha replicato Donnamaria. Ma Dana ha rincarato la dose: "Pensa un pò, hai cercato di toglierle l'unica persona che le stava vicino". Lo scontro poi è diventato sempre più incalzante, con Eodardo che ha perso la pazienza nei confronti di Dana:

Stai parlando male di Antonella con me. Prima mi hai detto ‘sei ridicolo, sei il cane di Oriana'. Ridi quando vedi Antonella che racconta cose che la fanno stare male, ma che ca**o ridi? Sei pure cattiva oltre che matta, perfida

La spiegazione di Dana ad Antonella

Edoardo ha poi lasciato la stanza e Antonella e Dana si sono trovate e chiacchierare in giardino. "Tutta questa storia che fate pace, io ho parlato con lui anche quando lui cercava di dirmi ‘Non difendere Antonella perché lei non avrebbe mai fatto amicizia con te", ha raccontato la modella. Antonella è rimasta piuttosto sorpresa e ha concluso: "Ti ha detto così? Che bella persona Edoardo"