Scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: “Insegnate cose sbagliate e fuorvianti” Scontro nella puntata di Amici di domenica 13 febbraio, tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano dopo l’esibizione di Serena. Le due, come al solito, rivendicano la loro diversa visione della danza.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata pomeridiana di Amici21 di domenica 13 febbraio, non mancano le tensioni soprattutto in materia di ballo, e infatti le protagoniste di uno scontro piuttosto acceso sono Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Le due insegnanti hanno sempre avuto modi diversi di intendere la danza e, infatti, anche davanti all'esibizione di Serena, che non è una loro allieva, hanno avuto modo di scontrarsi, facendo valere le proprie ragioni.

Serena vuole convincere la maestra Celentano

La querelle è nata in seguito alla decisione di Serena di portare in trasmissione una coreografia di modern, per dimostrare alla maestra Celentano di essere perfettamente in grado di esibirsi secondo tutti canoni richiesti da quel terminato stile di danza. La coach, però, dopo la performance non ha esitato a mostrare le sue perplessità: "Trovo che Serena abbia un bel movimento, anche nella dinamica è migliorata, ha fatto dei miglioramenti in generale, ma con la tecnica non ci siamo perché la tecnica del modern è la stessa della danza classica". Il commento getta la ragazza nel panico e, infatti, non riesce a trattenere le lacrime e il dispiacere che sviscera spiegando i motivi che l'hanno portata ad eseguire quella coreografia:

Io ho portato questa coreografia e sono sicura di come l’ho fatta, però mi dà fastidio che si deve ridurre il tutto nel piede stesso. Sono la prima a dire che la danza classica sempre, e sono la prima a dire che la tecnica modern deriva dalla classica. Io l’ho studiata contemporaneamente al modern, ma non è la stessa c’è tanto altro. Sembro la ragazza più chiusa del mondo, ma non sono così come dice lei.

Veronica Peparini si scontra con la Celentano

Ad appoggiare la sua tesi c'è Veronica Peparini, la quale dichiara che Serena è una brava ballerina e che quanto detto dalla maestra Celentano non è del tutto veritiero perché la tecnica modern, pur provenendo dalla classica è ricco di tanti altri elementi che la giovane ballerina avrebbe comunque portato sul palco e, quindi, per quelli che saranno i suoi obiettivi futuri: "Perché devi farle credere che non può ballare? Non è come dici tu, non esiste solo quello e io credo che lei sia molto brava, ma come al solito non mi fai dire nemmeno una parola". La Celentano, quindi, sbotta: