Scontro fuori onda tra Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti: “Nikita non si butta sugli uomini, tu sì” Il video dello scontro avvenuto fuori onda al Grande Fratello Vip. Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi hanno avuto un diverbio legato a Nikita Pelizon.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi hanno avuto uno scontro durante un fuori onda del Grande Fratello Vip. La lite è avvenuta mentre era in corso la puntata di lunedì 24 ottobre. Durante la pausa pubblicitaria, Elenoire si è spazientita con Patrizia, perché quest'ultima difendeva Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi contro Patrizia Rossetti, che difende Nikita Pelizon

Durante la pubblicità, Elenoire Ferruzzi ha invitato Patrizia Rossetti a tacere: "Basta, tanto lo sanno tutti che sei dalla sua parte (di Nikita Pelizon, ndr), quindi ogni tuo discorso non fa testo. Fate tutte le sante". Patrizia si è spazientita: "Datti una calmata, perché altrimenti mi incaz** anch'io". E ha continuato:

Siamo tutte finte sante? Certo, io mi butto sugli uomini tutte le sere. Non parlavi di me? A me non sembra che Nikita stia a zompare sugli uomini, mi sembra più Elenoire che è sempre a parlare con gli uomini. E poi ci parlo anche io, qual è il problema?

Perché Elenoire Ferruzzi ce l'ha con Nikita Pelizon

Elenoire Ferruzzi, come già rimarcato, ha spiegato di non prendere in considerazione le parole di Patrizia Rossetti perché – a suo dire – la concorrente sarebbe di parte e dunque, difenderebbe a prescindere Nikita Pelizon: "Tu non sei oggettiva quindi non ha senso che commenti. Ma per favore smettila che tanto lo sappiamo che sei dalla sua parte. Questo ormai lo sanno tutti. Quindi ogni tuo discorso non fa testo. E non mi do una calmata. Qui stanno a fare tutte le sante e no, non parlo di te che sei una coda di paglia". Elenoire Ferruzzi ha manifestato una certa gelosia nei confronti di Nikita Pelizon. Teme che la donna possa avvicinarsi troppo a Daniele Dal Moro, concorrente per il quale Ferruzzi nutre un evidente interesse. Non resta che attendere le prossime puntate del reality per scoprire se le due troveranno un punto d'incontro.