Sconcerto al GF per i toni di Perla durante la lite con Stefano: “Con la faccia spostata in avanti”

L’atteggiamento di apparente aggressività tenuto da Perla Vatiero nel corso della lite con Stefano Miele ha disturbato alcuni dei coinquilini insieme ai quali divide la Casa del Grande Fratello. A dirsi sconcertato dalla compagna di gioco, in particolare, è stato Federico Massaro che, parlando con Paolo Masella, si è detto infastidito dai modi della coinquilina.

Confidandosi con Paolo dopo avere assistito alla lite tra Perla e Stefano, Federico ha dato voce al suo sconcerto, accusando Vatiero di eccessiva aggressività: “Te lo assicuro che ha avuto un atteggiamento che non era bello. Ero presente e per questo te lo sto dicendo. Aveva il piede messo vicino a lui e la faccia tutta spostata in avanti. Quello è proprio un comportamento che non si dovrebbe mai avere qui o fuori. Io ero lì e ho visto. Stefano era seduto e io ero lì e lei gli era proprio davanti. Lei urlava stando in piedi, con il piede sopra… quindi sai, anche lui si è calmato, ha cercato di calmare i toni. Perla ha un carattere troppo forte, però deve cercare di controllarsi”.

Federico si riferiva allo scontro tra Perla e Stefano consumatosi ieri nella Casa del GF. La giovane si era detta infastidita dal fatto che Miele avesse riferito ad alcuni coinquilini quanto avrebbe dichiarato Vatiero di notte, a telecamere spente. Convinta di trovarsi di fronte a una bugia, Perla si è spinta perfino a minacciare il coinquilino:

Quello ha detto che io dico cose brutte. Ora mi sono rotta le scatole e mi ci manca lui. Mò mi so rotta. Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Io la vado a svegliare? Io glielo dico in faccia il giorno dopo che ha rotto che russa. Il bello è che si è messa in mezzo pure Bea. Ma con me però sbattono male! Io non sono… non sono Greta o gli altri. Con me si parte male con me non si devono permettere. Hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che mi tocca e mi fa male? Quello che fa mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi faccio prendere l’esaurimento qui dentro per lei? Ma ti prego. Ma io lo rovino, sì lo rovino domani. Io stavo esaurita, ma io brutte parole mai dette. Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata p*****a, capito? Non ho detto brutte cose a Monia. Se pensa di venire vicino a me e parlare così ha sbagliato soggetto. Con me non si azzarda. Gli do tempo due settimane di vita qui dentro, due settimane proprio.