Sarabanda diventa un caso, la storia del campione eliminato e poi salvato: “Hanno voluto finisse così”

Il racconto “rubato” a un concorrente della puntata del 12 agosto di Sarabanda, prima postato sui social e poi sparito, rischia di sollevare un polverone sul programma condotto da Enrico Papi. Ecco cosa sarebbe accaduto e in che modo il campione Francesco, dopo essere stato eliminato sarebbe rientrato in gara: “Si era già cambiato per andarsene”.

Il ritorno di Sarabanda sta segnando la stagione estiva di Canale 5. Il programma condotto da Enrico Papi, uno dei più grandi successi televisivi dei primi anni Duemila, viene riproposto nella sua versione originale nello spazio del preserale, con un'ottima accoglienza del pubblico in fatto di ascolti.

Nelle ultime ore, tuttavia, un caso piuttosto spinoso si è creato attorno alla puntata di Sarabanda andata in onda il 12 agosto, con il campione Francesco che sarebbe riuscito a vincere la puntata nonostante una presunta eliminazione nella penultima manche della puntata, che sarebbe stata poi rigiocata per volere della produzione. La voce si è diffusa a seguito di un dettagliato scritto comparso su una pagina fan del programma, con parole attribuite a uno dei concorrenti in gara, Elia, presente proprio nella puntata in questione.

Il racconto "rubato" al concorrente Elia

Il racconto, poi sparito dalla pagina nelle pre successive, riguarda la penultima manche, l'asta della musica, descrivendo il presunto momento incriminato. Stando a quanto si legge dal post, interamente riportato da Blogtvitaliana.it, la terza concorrente Wanda avrebbe dato una risposta prima considerata errata, poi revisionata dalla regia e assegnata a lei come punto, cosa che avrebbe portato all'eliminazione dell'attuale campione, Francesco, con conseguente 7×30 da giocare proprio tra Wanda ed Elia. A quel punto, tuttavia, risulta dal racconto che la registrazione sarebbe stata fermata, con gli autori e Papi che avrebbero lasciato lo studio con il campione uscente.

Dopo una lunga attesa, si legge dal post poi sparito che la produzione avrebbe deciso di far ripetere interamente la manche per evitare ricorsi, visto che da un'ulteriore verifica l'errore di Wanda, poi giudicato non tale, pareva effettivamente essere uno sbaglio, nonostante sia Elia che Francesco sarebbero stati d'accordo sul contrario. Il post si chiude così: "Siamo usciti per andare in hotel ed eravamo distrutti. Pensa con che spirito ed energie abbiamo affrontato Asta e 7×30 il giorno dopo…“.

Pubblico diverso nella stessa puntata di Sarabanda

I presunti fatti raccontati da Elia non sono verificabili nella registrazione effettivamente andata in onda, visto che l'asta musicale della puntata del 12 agosto vede il campione Francesco riuscire ad imporsi proprio insieme ad Elia, che poi perderà al 7×30 finale. Un dettaglio emerge tuttavia in modo evidente, come sottolineano diversi utenti sui social: il pubblico presente in studio nelle prime manche è diverso da quello delle due manche finali, elemento a supporto dell'ipotesi di una registrazione ultimata il giorno successivo, che comunque non significherebbe una conferma assoluta della versione riportata dal post in questione dalla pagine "Sarabanda – il gioco della musica", diffuso sui social da alcuni utenti e sparito nelle scorse ore.

La cosa curiosa accade proprio nelle ore successive, visto che il post in questione, compresa la pagina fan, spariscono letteralmente, pur rimanendo sui vari social tracce del racconto di Elia, il quale ha pubblicato due post su Facebook nelle ultime ore. Nel primo del 13 agosto, quando la storia non è ancora emersa, si rivolge cripticamente alla concorrente Wanda: "È stato un piacere conoscerti e condividere quei momenti di autentica e indescrivibile euforia che in pochi secondi ci sono stati strappati dalle mani e dal cuore. Meritavi la finale più di chiunque altro, te l'eri guadagnata sul campo onestamente e al di là di come hanno voluto farla finire per me resti TU la Campionessa".

Nel post successivo, pubblicato in queste ultime ore e riferito alla storia che sta circolando, Elia scrive un post dai toni completamente diversi: "Riguardo quanto pubblicato ieri sera dalla pagina "Sarabanda – il gioco della musica", che successivamente è stata oscurata, tengo a precisare che il contenuto del post è stato estrapolato da una conversazione privata ed è stato utilizzato e pubblicato senza che io ne fossi informato e senza il mio preventivo consenso. Ritengo doverosa questa puntualizzazione unicamente a tutela della mia persona e della mia immagine oltre che di tutte le persone che lavorano a supporto della trasmissione e che non hanno nulla a che fare con quanto riportato riguardo la mia partecipazione al gioco".

Contattato da Fanpage, il concorrente di Sarabanda ha ribadito il concetto espresso in questo ultimo post, specificando di non volere aggiungere null'altro. Dalla produzione, al momento, non sono pervenuti comunicati o dichiarazioni specifiche in merito alla questione, restimao a disposizione per eventuali chiarimenti.