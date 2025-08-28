Sarabanda chiude in bellezza, il campione Marco Briano vince 126mila euro al 7×30

A pochi giorni dal momento in cui l’edizione in corso di Sarabanda passerà il testimone alla nuova stagione di Avanti un altro, il quiz musicale condotto da Enrico Papi assegna un montepremi straordinario da 126mila euro. A portarlo a casa è stato il campione in carica Marco Briano, nel corso della puntata andata in onda giovedì 28 agosto durante il preserale di Canale5.

Briano, campione dal 24 agosto, si è aggiudicato il montepremi finale durante la sfida contro lo sfidante Simone Donini al 7×30, il gioco conclusivo. La canzone che gli ha permesso di realizzare l’impresa – l’ultimo dei sette motivi indovinati dall’uomo – è stata “Believe” di Cher.

Chi è Marco Briano, campione di Sarabanda

Marco Briano, attuale campione di Sarabanda e vincitore del più ricco montepremi dell’ultima stagione, è originario di Savona e ha 26 anni. Diplomato in ragioneria informatica, vive con i genitori Maria Grazia e Mauro e lavora come revisore contabile condominiale.

La passione per la musica lo accompagna fin da giovanissimo: ha studiato pianoforte e canto, e durante queste lezioni gli è stato riconosciuto “l’orecchio assoluto”, la singolare capacità di identificare la frequenza di un suono senza l’ausilio di strumenti di misurazione. In trasmissione ha confessato che, in caso di vittoria, il suo sogno sarebbe girare l’Europa in camper seguendo il Tour de France. Briano è anche uno scacchista qualificato a livello nazionale, considerato il terzo più forte d’Italia: per questo motivo Enrico Papi lo ha soprannominato “Scacco Matto”.

Sarabanda chiude il 31 agosto

L’edizione in corso di Sarabanda, il più noto tra i quiz musicali della tv italiana, è iniziata il 21 luglio e terminerà il 31 agosto, giorno in cui il conduttore Papi passerà il testimone a Paolo Bonolis.

Il padrone di casa si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti e della capacità dello storico format di tenere testa alla concorrenza di Rai1, rappresentata da Reazione a catena con Pino Insegno.