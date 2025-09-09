Sarabanda, il torneo dei campioni: chi sono i concorrenti delle puntate speciali in onda stasera e domani su Italia 1

Martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Sarabanda – Il torneo dei campioni. A sfidarsi i cinque campioni che hanno vinto più puntate nell’edizione estiva condotta da Enrico Papi: Francesco Blasetti, Ilaria Sambinello, Francesco Gruosso, Marco Briano e Giuliano Vacca.

Martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Sarabanda – Il torneo dei campioni. A sfidarsi saranno i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente stagione estiva: Francesco Blasetti, Ilaria Sambinello, Francesco Gruosso, Marco Briano e Giuliano Vacca. A condurre ci sarà ancora una volta Enrico Papi, già al timone del quiz show andato in onda nel preserale di Canale 5 nei mesi di luglio e agosto. A vincere la scorsa edizione è stato proprio Briano, l'unico in grado di portare a casa il montepremi da 126mila euro.

Chi sono i Campioni del torneo su Italia 1

A gareggiare per il titolo di Super Campione ci saranno:

Francesco Blasetti, 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, soprannominato "Bisturi".

Ilaria Sambinello, 37 anni, di Milano, impiegata amministrativa, appassionata di Beatles e cruciverba, fidanzata da 9 anni e padrona della cagnolina Gianna.

Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, raccoglitore ecologico, recordman con 17 puntate da campione, detto "Gengis Khan", amante dell'astrologia e del suo cane Woody.

Marco Briano, 26 anni, di Savona, revisore contabile, con orecchio assoluto e grande passione per gli scacchi: per questo Enrico Papi lo ha soprannominato "Scacco Matto". È stato l'unico campione a conquistare il montepremi da 126.000 euro.

Giuliano Vacca, 23 anni, di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, fan di Bon Jovi e primo campione della stagione.

Quali sono i giochi del programma Sarabanda

Nel corso di ogni serata verranno riproposti i giochi cult di Sarabanda: la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. I due finalisti si contenderanno il trofeo e un montepremi da 100.000 euro in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto.