Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Sarabanda, il torneo dei campioni: chi sono i concorrenti delle puntate speciali in onda stasera e domani su Italia 1

Martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Sarabanda – Il torneo dei campioni. A sfidarsi i cinque campioni che hanno vinto più puntate nell’edizione estiva condotta da Enrico Papi: Francesco Blasetti, Ilaria Sambinello, Francesco Gruosso, Marco Briano e Giuliano Vacca.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda Sarabanda – Il torneo dei campioni. A sfidarsi saranno i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente stagione estiva: Francesco Blasetti, Ilaria Sambinello, Francesco Gruosso, Marco Briano e Giuliano Vacca. A condurre ci sarà ancora una volta Enrico Papi, già al timone del quiz show andato in onda nel preserale di Canale 5 nei mesi di luglio e agosto. A vincere la scorsa edizione è stato proprio Briano, l'unico in grado di portare a casa il montepremi da 126mila euro.

Chi sono i Campioni del torneo su Italia 1

A gareggiare per il titolo di Super Campione ci saranno:

  • Francesco Blasetti, 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, soprannominato “Bisturi”.
    Francesco Blasetti
    Francesco Blasetti
  • Ilaria Sambinello, 37 anni, di Milano, impiegata amministrativa, appassionata di Beatles e cruciverba, fidanzata da 9 anni e padrona della cagnolina Gianna.
    Ilaria Sambinello
    Ilaria Sambinello
  • Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, raccoglitore ecologico, recordman con 17 puntate da campione, detto “Gengis Khan”, amante dell’astrologia e del suo cane Woody.
    Francesco Gruosso
    Francesco Gruosso
  • Marco Briano, 26 anni, di Savona, revisore contabile, con orecchio assoluto e grande passione per gli scacchi: per questo Enrico Papi lo ha soprannominato “Scacco Matto”. È stato l’unico campione a conquistare il montepremi da 126.000 euro.
    Marco Briano, vincitore del montepremi da 126mila euro
    Marco Briano, vincitore del montepremi da 126mila euro
  • Giuliano Vacca, 23 anni, di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, fan di Bon Jovi e primo campione della stagione.
    Giuliano Vacca
    Giuliano Vacca

Quali sono i giochi del programma Sarabanda

Nel corso di ogni serata verranno riproposti i giochi cult di Sarabanda: la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. I due finalisti si contenderanno il trofeo e un montepremi da 100.000 euro in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto.

Leggi anche
Gaffe a La ruota della fortuna, sul tabellone la parola "cacata": la reazione di Gerry Scotti
Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Perché Manuel Agnelli non sarà a X Factor: "Come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto"
Jake La Furia spiega i motivi dell'assenza in conferenza stampa
Francesco Gabbani nuovo giurato: "Manuel mi ha chiesto un anno sabbatico"
Gabbani quarto giudice, il gossip sulla lite di Agnelli con Achille Lauro
X Factor 2025 di nuovo a Napoli per la finale, Sky conferma la scelta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views