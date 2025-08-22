A Sarabanda finale clamoroso, parità al 7×30 e allo spareggio Beyoncé fa la differenza

Finale inaspettato nella puntata di Sarabanda del 22 agosto, con i due concorrenti Thomas e Francesco che indovinano sei motivi al gioco finale e si contendono lo scettro di campione allo spareggio.

Lo aveva annunciato Enrico Papi sui social nelle scorse ore, con i gruppi di fan del programma a seguito, che quella del 22 agosto sarebbe stata una puntata di Sarabanda particolare. Non era un bluff, perché l'appuntamento del venerdì con il quiz del preserale di Canale 5 si è chiuso in maniera inaspettata con un duello all'ultimo motivo.

I protagonisti del duello finale a Sarabanda

Thomas e Francesco, campione in carica da diverse settimane, che sono arrivati a sfidarsi al 7×30 finale dimostrando sin dagli inizi della puntata di poter essere i contendenti finali del famosissimo gioco. Uno dopo l'altro gli altri concorrenti della puntata sono stati eliminati, facendo spazio proprio a Thomas e Francesco, che così si sono affrontati a colpi di canzoni indovinate nel 7×30 finale.

I due concorrenti sono arrivati in scioltezza al cinque a cinque, indovinando con grande serenità i primi cinque motivi proposti. Qualche punta di incertezza per Thomas sulla sesta canzone, La donna cannone di Francesco De Gregori, ha permesso a Francesco di ritrovarsi in vantaggio e accarezzare l'obiettivo di confermarsi ancora campione, puntando addirittura alla vincita del montepremi finale. Giunti sul 6-5, Thomas ha però lasciato intendere di aver passato il brano di De Gregori solo per accertarsi del titolo nella sua mente e dopo pochi secondi ha dato la risposta esatta.

Lo spareggio fatale per il campione

Giunti al 6 pari, i concorrenti hanno provato disperatamente a giocarsi il tutto per tutto e indovinare un settimo motivo sul quale, tuttavia, nessuno è riuscito a trovare un appiglio. La parità ha quindi portato allo spareggio, un'estensione del 7×30 perché si basa semplicemente su chi tra i due concorrenti riuscirà a indovinare la canzone per primo. Clamorosamente ci riesce Thomas, che intercetta le prime note del ritornello di Halo di Beyoncé e manda a casa Francesco.

Il caso del salvataggio di Francesco a Sarabanda

Il campione aveva rischiato di perdere già la scorse settimana, quando si era verificata una situazione anomala raccontata da un concorrente poi eliminato al 7×30. Stando al racconto, che il concorrente aveva poi definito "rubato" da una conversazione privata e riportato illecitamente da alcune pagine fan, Francesco sarebbe stato eliminato e poi "salvato" durante il gioco intermedio di una puntata andata in onda nella settimana di ferragosto. Una vicenda mai chiarita dalla produzione e sulla quale il concorrente ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni, aumentando il mistero sulla vicenda.