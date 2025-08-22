Programmi tv
video suggerito
video suggerito

A Sarabanda finale clamoroso, parità al 7×30 e allo spareggio Beyoncé fa la differenza

Finale inaspettato nella puntata di Sarabanda del 22 agosto, con i due concorrenti Thomas e Francesco che indovinano sei motivi al gioco finale e si contendono lo scettro di campione allo spareggio.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lo aveva annunciato Enrico Papi sui social nelle scorse ore, con i gruppi di fan del programma a seguito, che quella del 22 agosto sarebbe stata una puntata di Sarabanda particolare. Non era un bluff, perché l'appuntamento del venerdì con il quiz del preserale di Canale 5 si è chiuso in maniera inaspettata con un duello all'ultimo motivo.

I protagonisti del duello finale a Sarabanda

Thomas e Francesco, campione in carica da diverse settimane, che sono arrivati a sfidarsi al 7×30 finale dimostrando sin dagli inizi della puntata di poter essere i contendenti finali del famosissimo gioco. Uno dopo l'altro gli altri concorrenti della puntata sono stati eliminati, facendo spazio proprio a Thomas e Francesco, che così si sono affrontati a colpi di canzoni indovinate nel 7×30 finale.

I due concorrenti sono arrivati in scioltezza al cinque a cinque, indovinando con grande serenità i primi cinque motivi proposti. Qualche punta di incertezza per Thomas sulla sesta canzone, La donna cannone di Francesco De Gregori, ha permesso a Francesco di ritrovarsi in vantaggio e accarezzare l'obiettivo di confermarsi ancora campione, puntando addirittura alla vincita del montepremi finale. Giunti sul 6-5, Thomas ha però lasciato intendere di aver passato il brano di De Gregori solo per accertarsi del titolo nella sua mente e dopo pochi secondi ha dato la risposta esatta.

Leggi anche
Sarabanda diventa un caso, Francesco il campione eliminato e poi salvato: "Hanno voluto finisse così"

Lo spareggio fatale per il campione

Giunti al 6 pari, i concorrenti hanno provato disperatamente a giocarsi il tutto per tutto e indovinare un settimo motivo sul quale, tuttavia, nessuno è riuscito a trovare un appiglio. La parità ha quindi portato allo spareggio, un'estensione del 7×30 perché si basa semplicemente su chi tra i due concorrenti riuscirà a indovinare la canzone per primo. Clamorosamente ci riesce Thomas, che intercetta le prime note del ritornello di Halo di Beyoncé e manda a casa Francesco.

Il caso del salvataggio di Francesco a Sarabanda

Il campione aveva rischiato di perdere già la scorse settimana, quando si era verificata una situazione anomala raccontata da un concorrente poi eliminato al 7×30. Stando al racconto, che il concorrente aveva poi definito "rubato" da una conversazione privata e riportato illecitamente da alcune pagine fan, Francesco sarebbe stato eliminato e poi "salvato" durante il gioco intermedio di una puntata andata in onda nella settimana di ferragosto. Una vicenda mai chiarita dalla produzione e sulla quale il concorrente ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni, aumentando il mistero sulla vicenda.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Raoul Bova e il forfait a Orgoglio Marchigiano, l’agente: “Nessun compenso, tuteleremo la reputazione dell’attore”
Perché Raoul Bova non ha potuto partecipare al Festival dell'Orgoglio Marchigiano, la spiegazione dell'agente
Raoul Bova non si presenta al festival dell'Orgoglio Marchigiano, il sindaco: "Compenso pagato, che scorrettezza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views