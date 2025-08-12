Chi è Francesco, il campione in carica a Sarabanda è un operatore ecologico: quanti soldi ha vinto

Francesco è il campione in carica di Sarabanda dallo scorso 6 agosto. È originario di Aversa ma lavora a Napoli come operatore ecologico. Ecco quanti soldi ha vinto finora nel quiz di Canale 5 condotto da Enrico Papi.

Francesco è il campione di Sarabanda da giovedì 6 agosto, quando ha preso il posto di Francesco Blasetti soprannominato "Bisturi". In una delle prime puntate in cui ha giocato, ha raccontato al conduttore Enrico Papi e al pubblico qualcosa in più della sua storia: vive ad Aversa ma lavora a Napoli come operatore ecologico, occupandosi di guidare il camion che tutti i giorni raccoglie la spazzatura in città. Ha un cane di un anno di nome Woody, che lui chiama "figlio peloso".

Francesco è il campione di Sarabanda da 7 puntate, da giovedì 6 agosto (quando ha conquistato il titolo) ad oggi, martedì 12 agosto. Al momento non ha ancora vinto nessun montepremi perché, arrivato al gioco finale del 7×30, non è riuscito a indovinare in 30 secondi tutte e sette le canzoni che gli venivano richieste, nonostante un ottimo orecchio nel riconoscere brani italiani e internazionali, attuali e passati. Nell'ultima puntata ha commesso un solo errore contro lo sfidante Alessandro, che però gli ha impedito di conquistare i soldi in palio. Non ha saputo indovinare un brano della cantante Fiordaliso. Dal ritorno di questa edizione, lo scorso 21 luglio, ancora nessun concorrente è riuscito a vincere il montepremi finale, che parte da 50 mila euro e aumenta di 2mila euro ogni puntata. Nell'ultima andata in onda era di 92mila.