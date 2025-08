Enrico Papi e la frecciatina a Stefano De Martino: “A Sarabanda concorrenti preparati, non giocano con la fortuna”

Enrico Papi ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino. Tornato su Canale 5 con l'edizione estiva di Sarabanda, in onda nella fascia preserale, il conduttore ha parlato del suo quiz e lo ha messo a confronto con "i competitor" che intrattengono il pubblico nello stesso orario. Anche se Affari Tuoi non rientra in questo, Papi ha voluto fare una puntualizzazione sui concorrenti spiegando come siano diversi. "Sono gente preparata, non giocano con la fortuna", ha puntualizzato.

La frecciatina ad Affari Tuoi e Stefano De Martino

Sarabanda è tornato in onda su Canale 5 nella fascia preserale dopo diversi anni di stop. Secondo il conduttore Enrico Papi, il quiz ha ancora tutte le carte in regola per funzionare ed essere apprezzato dal pubblico, come avevano dimostrato i dati di ascolto della prima settimana di messa in onda (share intorno al 17%) contro Reazione a Catena di Pino Insegno. I motivi del successo sono tre: "Il primo è che è un brand targato Mediaset, quindi è un titolo rassicurante e familiare per il pubblico di Canale 5. Il secondo è che la musica appartiene a tutti e da casa puoi interagire e sentirti protagonista". Il terzo riguarda i concorrenti e, nello spiegarlo, Papi ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino e al suo Affari Tuoi: "Non sono gente qualsiasi, ma super preparata, come quelli dei quiz vecchio stile. Non sono concorrenti che vengono a giocare con la fortuna ma con un bagaglio di nozioni". Poi ha rincarato la dose: "L'idea della lotteria e dell'azzardo non mi è mai piaciuta".

Sarabanda e la sfida con Reazione a Catena

Sarabanda condotto da Enrico Papi sfida nella fascia preserale diverse trasmissioni che ormai negli anni sono diventati dei punti di riferimenti per il pubblico, a cominciare da Reazione a Catena con Pino Insegno. "Siamo rivali nella fascia di messa in onda ma non nella vita dove però ci siamo incontrati poche volte", ha spiegato il conduttore a proposito del ‘collega'. Nel frattempo, le puntate del suo quiz continuano a raggiungere ottimi risultati, così da crearsi uno spazio consolidato in palinsesto ma anche nella abitudini del pubblico a casa. "Stiamo creando una base per crescere e diventare un altro importante asset preserale da alternare a quelli già consolidati. Gli straordinari numeri che stiamo facendo dopo solo pochi giorni ci dicono che abbiamo fatto centro", ha spiegato Papi.