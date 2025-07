Pino Insegno sulla sfida con Sarabanda di Enrico Papi: “Non ho paura, c’è rispetto”

Nessun timore da parte di Pino Insegno in vista dello sbarco di Sarabanda su Canale 5, in onda da lunedì 21 luglio. “Paura no, c’è rispetto”, ha dichiarato il conduttore di Reazione a catena a poche ore dalla sfida che lo vedrà contrapposto alla nuova edizione del popolare quiz musicale.