Santo Versace e l’amore per sua moglie Francesca De Stefano: “Ho pensato l’abbia mandata mia sorella scomparsa”

A cura di Sara Leombruno

Ospite nello studio de La Volta Buona nella puntata di mercoledì 18 giugno, Santo Versace ha raccontato un retroscena sulla moglie Francesca De Stefano, che ha sposato a luglio del 2023. La donna è nata nello stesso giorno e nello stesso mese di sua sorella Tinuccia, morta quando aveva dieci anni: "Era come se l'avesse mandata lei".

Santo Versace e l'amore per sua moglie Francesca De Stefano

La famiglia di Santo Versace è sempre stata composta da tre fratelli, ma non tutti sanno che c'era anche una sorella morta a dieci anni di nome Tinuccia. "C'è una coincidenza con la data di nascita di Francesca, nata nello stesso giorno e nello stesso mese di mia sorella – ha spiegato a Caterina Balivo – La prima volta che ci siamo parlati, ho pensato che era incredibile, era come se l'avesse mandata mia sorella". E ancora: "Siamo stati sempre in tre, perché dopo Pinuccia è nata Donatella. Il ricordo e l'amore per quella sorella c'è, ma l'amore per Francesca supera tutto".

La storia d'amore culminata nel matrimonio nel 2023

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati a luglio del 2023. Dopo 18 anni insieme e un matrimonio civile, la coppia aveva deciso di celebrare il loro amore nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Alla cerimonia parteciparono diversi volti noti dello spettacolo, come Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti con il fidanzato, Alba Parietti, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri. Intervistati dal settimanale Chi, gli sposi raccontarono il loro amore, ripercorrendo il primo incontro 18 anni fa. "Ci siamo incontrati a Milano, in quel periodo facevo l'ispettore di Finanza Pubblica, mia mamma che stava iniziando l'attività di un nuovo brand di cioccolato voleva un consiglio dal suo amico imprenditore Santo", raccontò De Stefano . "Grazie a mia moglie ho riscoperto il gioco più bello: quello dell'amore".