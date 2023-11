Samira Lui dopo il GF torna in tv: scelta come valletta di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti Torna La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti alla conduzione: al suo fianco ci sarà Samira Lui, ex Professoressa dell’Eredità reduce dall’esperienza al Grande Fratello. La notizia lanciata da Davide Maggio.

A cura di Gaia Martino

Samira Lui dopo la breve esperienza al Grande Fratello, torna in tv. Stando a quanto rivela il blog di Davide Maggio, entrerà a far parte del programma Mediaset condotto da Gerry Scotti, La ruota della fortuna. L'ex concorrente del reality di Alfonso Signorini ha lasciato la casa di Cinecittà dopo un mese di gioco: ora è pronta a rimettersi alla prova in una nuova veste, quella di valletta del noto game show italiano.

Il ritorno di La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui

Alla presentazione dei Palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2023/2024 fu annunciato il ritorno de La ruota della fortuna, il game show più famoso della televisione. Arriverà in onda prossimamente e vedrà alla conduzione Gerry Scotti, presentatore che succede a Enrico Papi e a Mike Bongiorno. Al suo fianco, rivela Davide Maggio, ci sarà Samira Lui, ex Professoressa de L'eredità ed ex concorrente del Grande Fratello. Ha lasciato la casa di Cinecittà nella puntata del 19 ottobre con il 15 % dei voti. Nel programma con Gerry Scotti prenderà il posto precedentemente occupato da Paola Barale, divenuta nota grazie al personaggio in questione, poi a Antonella Elia, Claudia Grego, Miriana Trevisan, Nancy Comelli e Victoria Silvstedt.

Quando torna in tv La ruota della fortuna

Non è stata ancora rivelata la data di partenza ufficiale de La ruota della fortuna, il game show che torna in onda dopo una lunga sosta. Giocherà il fattore nostalgia e con una formula senza tempo nella fascia primetime di Canale5: TvBlog lo scorso ottobre ha svelato che il programma dovrebbe partire con la messa in onda da metà dicembre,con l'arrivo delle festività natalizie. Sarebbe stato lo stesso Gerry Scotti a rivelare il dettaglio: "Stiamo lavorando alla realizzazione di La Ruota della Fortuna per le prossime festività", le parole.