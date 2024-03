Samantha De Grenet: “Ho avuto una storia con Francesco Totti, non volevo finire nello stereotipo velina” Samantha De Grenet racconta a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio la sua relazione con l’ex capitano della Roma: “Totti è un ragazzo buono e non se l’è mai tirata, non è mai scattato l’amore”. Poi il racconto di quell’incidente in Sardegna in moto d’acqua: “Pensavo di aver rotto il campione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Samantha De Greneth confessa di avere avuto una storia con Francesco Totti. La conduttrice si è raccontata a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, nella puntata in onda sabato 9 marzo alle 14 su Rai 2, parlando di una vicenda di gossip che fino ad ora non era mai stata confermata dalle parti in causa e, una volta venuta meno l'inscalfibilità del binomio Totti-Blasi, emerge: "È una storia che nessuno di noi ha mai confermato – ha spiegato De Grenet – anche se all'epoca finimmo su tutti i giornali di gossip".

De Grenet e Totti, l'incidente in Sardegna

La presentatrice ha quindi aggiunto alcuni dettagli relativi al primo incontro e agli sviluppi di quella relazione: "Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica". In particolare De Grenet ricorda un momento in Sardegna in cui ebbe paura per l'incolumità di Totti: "Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d'acqua. Guidavo io e un'onda anomala all'improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?".

"Non volevo restare schiacciata dallo stereotipo della velina"

De Grenet ricorda con tenerezza quei tempi, parlando benissimo di Totti: "Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo, Totti è un ragazzo buono e non se l'è mai tirata, era uno normale anche allora. Ma io ero troppo amica della sua ex Maria Mazza e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina (io) con il calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato". Il riferimento è alla relazione breve avuta nel 2000 con Pippo Inzaghi. De Grenet aggiunge: "Ho avuto invece una grande storia d' amore con Alessandro Benetton. Era una cosa serissima, molto prima di Deborah Compagnoni, eravamo due ragazzi e fu un amore meraviglioso. Ancora oggi gli voglio profondamente bene". Altro flirt inedito quello tra Samantha e Nek. "Non lo chiamerei flirt, Nek era ed è bellissimo, ma mi si filava poco. Ci siamo conosciuti da giovani e resta uno dei miei cantanti preferiti anche adesso".