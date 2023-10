Salta la presenza di Patrick Zaki a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio spiega i motivi del rinvio Zaki doveva essere ospite della prima puntata di Che Tempo Che Fa. Fazio ha spiegato il rinvio dell’ospitata: “Sto facendo una puntata su Israele e Palestina […] Non aveva senso parlare di una cosa rinviabile di pochi giorni”. Nelle scorse ore polemiche proprio sulle parole di Patrick Zaki contro il premier israeliano.

A cura di Andrea Parrella

Patrick Zaki non sarà più ospite della puntata di apertura di Che tempo che fa, in onda domenica prossima sul Nove, come in precedenza annunciato. Lo conferma Ansa, riportando le parole di Fabio Fazio e Warner Bros-Discovery: "Siccome è scoppiata la guerra in Israele ho cambiato la prima puntata, sto facendo una puntata ovviamente su Israele e Palestina e ho chiesto la cortesia a Elisabetta Sgarbi di spostare di una o due settimane il libro di Zaki".

Zaki doveva presentare il suo libro a Che Tempo Che Fa

Zaki avrebbe dovuto presenziare alla puntata di apertura della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, da quest'anno in onda su Nove e non più sulle reti Rai, il motivo era la presentazione del suo libro dal titolo "Sogni e illusioni di libertà". "Non aveva senso non trattare l'attualità – ha proseguito Fabio Fazio – visto quello che è successo e parlare di una cosa che è rinviabile di otto-dieci giorni. Tutto qua, siamo già d'accordo così".

Le parole di Zaki su Netanyahu

Inevitabile un pensiero alle polemiche suscitate dalle parole di Zaki proprio nel merito della questione israelo-palestinese. A poche ore dalla strage provocata da Hamas lo scorso sabato, l'attivista aveva parlato del premier israeliano Benyamin Netanyahu come di "un serial killer".

Leggi anche Tommaso Zorzi verso Che Tempo che fa sul Nove, Fabio Fazio lo avrebbe contattato per il programma

Il 7 ottobre Zaki ha postato l’avviso del premier israeliano ai civili di Gaza di evacuare i palazzi che sarebbero stati bombardati dopo l’attacco di Hamas in territorio israeliano e lo ha commentato così su Twitter: "Quando un serial killer cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l’uccisione di civili… Dove possono andare!!!". Parole che hanno sollevato un moto di indignazione in poche ore e che hanno contribuito, molto probabilmente, a spingere lo stesso Fabio Fazio ad evitare di mettere le due questioni in relazione tra loro. Un nuovo inizio per Che Tempo Che Fa, che si rivela più complesso del solito.