Rosanna Fratello si riavvicina a Fiordaliso, Anita Olivieri: “Comportamento costruito e finto” Nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha espresso le sue perplessità sul comportamento di Rosanna Fratello.

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, la cantante Rosanna Fratello ha fatto un gesto distensivo nei confronti di Fiordaliso, dopo la lite avuta nella puntata di lunedì 11 dicembre. Anita Olivieri, tuttavia, non crede che il comportamento di Rosanna sia sincero.

Rosanna Fratello fa un gesto distensivo nei confronti di Fiordaliso

Fiordaliso ha confidato ad Anita Olivieri e Rosy Chin, che Rosanna Fratello si è riavvicinata a lei: "Stamattina mi ha abbracciato e mi ha detto ‘Ti voglio bene' e io le ho detto che non ho cominciato io. Siamo colleghe, non siamo amiche. Che lei mi abbracci e mi dica ‘Ti voglio bene' è forzato". Anita Olivieri le ha dato ragione, dicendo che anche lei reputa forzato quel Ti voglio bene: "Ha iniziato lei a sparare su tutti. Quel ti voglio bene è forzato, lo fa con tutti".

Anita Olivieri non crede alla sincerità di Rosanna Fratello

Fiordaliso ha ricordato perché si è incrinato il rapporto tra lei e Rosanna Fratello nella casa: "Ti dico la verità, quando lei è arrivata, io ero storta per fatti miei. Ero andata in crisi e gliel'ho spiegato. Dopo tre giorni ha fatto così e a me sono girate le scatole". Anita Olivieri, allora, ha espresso le sue perplessità sul comportamento di Rosanna Fratello. Ritiene che quel "Ti voglio bene" detto una manciata di giorni dopo essere entrata nella casa a una persona con cui non aveva un rapporto di amicizia prima del reality, sia segno di un atteggiamento costruito:

Leggi anche Da Tor Bella Monaca a Trieste fino al 23 novembre: in che cosa consiste la tournée di Sara Ricci

Io trovo molti suoi comportamenti costruiti. Cercare una cosa forzatamente a me non piace per niente. Dice ti voglio bene per fingere che ci sia un rapporto di amicizia.

Fiordaliso ha tagliato corto, spiegando che in fondo le importa poco dei presunti secondi fini di Rosanna Fratello: "Mi credi se ti dico che non mi interessa? Io me la sono sudata la mia parte".