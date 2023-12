Rosanna Fratello contro Beatrice Luzzi: “Io ho 50 anni di carriera, a te non ti conosce nessuno” Nella Casa del Grande Fratello non mancano gli scontri e stavolta a rendersi protagoniste sono Rosanna Fratello, Fiordaliso e Beatrice Luzzi. La cantante ha attaccato l’attrice dicendo di essere prepotente e di usare le persone per emergere perché non è conosciuta. Nel dibattito è intervenuta anche Fiordaliso.

Nella puntata di lunedì 11 dicembre del Grande Fratello, non sono mancati gli scontri, anche piuttosto accesi, tra alcune inquiline della Casa. Si tratta di Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi e Fiordaliso che si sono trovate a discutere del loro atteggiamento nella casa più spiata d'Italia, che secondo la new entry sarebbe particolarmente prepotente e manipolatorio da parte dell'attrice di Vivere.

Rosanna Fratello attacca Beatrice Luzzi

"Io ho cinquant'anni di carriera, lei deve ancora dimostrare qualcosa, non la conoscevo, non sapevo chi fosse" è così che Rosanna Fratello esordisce durante un confessionale, riferendosi a Beatrice Luzzi, lasciando trasparire una certa superiorità nei confronti di colei che, a tutti gli effetti, si può definire come la regina della casa. Alfonso Signorini, quindi, chiede alla cantante di motivare questa sua affermazione piuttosto forte e lei di tutta risposta dichiara:

Hai detto all'inizio che sono una donna di carattere e cercherò di dimostrarlo, lei comunque è una persona che usa le persone per riuscire a farsi notare. La differenza tra me e lei è che a me, mi hanno sempre notata, mentre lei deve fare delle cose per farsi notare, perché sinceramente non la conosce proprio nessuno, adesso la conoscono, ma prima. Le cose più esagerate le ha dette lei.

Beatrice Luzzi, dal canto suo, non si fa intimidire e risponde particolarmente seccata, ribadendo che l'unica persona ad essere utilizzata per altri scopi è lei, anche da più persone all'interno della casa, sottolineando anche di essersi particolarmente innervosita per i commenti fatti in merito al legame instaurato con Giuseppe Garibaldi:

Io rispondo che le persone che stanno utilizzando gli altri sono uno, due e tre e utilizzano me, primo, secondo, la signora Rosanna quando è entrata ha detto sei famosissima, terzo c'è una cosa che è assolutamente imperdonabile, non perdonerò mai a questa signora, a parte che io l'ho accolta e seguita con grande generosità e spontaneità, dandole consigli, però quello che lei ha detto del mio sentimento nei confronti di Giuseppe non glielo perdonerò mai, come non l'ho perdonato a lui e all'amica sua, chi ha un'intelligenza e mi ha vista sa, ma lei è arrivata dopo quattro giorni dicendo che io utilizzo le persone. L'unica persona ad essere utilizzata sono io.

La cantante, quindi, sentendosi attaccata risponde dicendo: "Sei capace di inventarti di tutto, magari se l'ho fatto è stato per farti piacere, perché in quei giorni avevi delle preoccupazioni. Chi ti ha visto con l'occhio giusto ha potuto vedere quello che hai fatto".

Lo scontro con Fiordaliso

Interviene nel discorso, per volere di Alfonso Signorini, anche Fiordaliso. La cantante, seduta accanto a Luzzi, sente di voler difendere la sua compagna d'avventura e ribadisce il concetto secondo cui chi è entrato da poco deve cercare di farsi conoscere e, per farlo, deve utilizzare carte acquisite ancor prima dell'ingresso:

A tutti, perché loro sanno già tutto, quelli che sono entrati, chi entra sa già tutto di noi, quindi arrivano avvantaggiati. Infatti Rosanna è arrivata dicendo si è visto da fuori come tu hai trattato Giuseppe, e io questo non lo trovo giusto. Il fatto che Rosanna sia entrata in casa ed è stata accolta da tutti benissimo, vorrei rispondere a Massimiliano dicendo che io non ho accusato la sua entrata perché siamo completamente differenti, però il fatto che sia entrata accondiscendente, gentile e poi a gamba tesa abbia dato quella stoccata, a me me par de recita, scusate.

Il conduttore, poi, punzecchia la cantante facendole notare che Rosanna Fratello ha dichiarato di avere più esperienze alle spalle di lei, ma Fiordaliso non si scompone: "Beh beate lei, ma che me frega, non me ne frega niente, qui nella casa del Grande Fratello siamo tutti uguali, nessuno ha una carriera, se Rosanna ha fatto più cose di me sono contenta per lei, è anche più grande di me, quindi è giusto che sia così".

Anche Cesara Bonamici, incuriosita dal battibecco, dice la sua chiedendo alla nuova concorrente cosa avesse compreso di Beatrice prima di entrare nella Casa: "Ho maturato il fatto che lei è prepotente e vuole a tutti i costi emergere, e lo ribadisco ha usato Giuseppe" dice Rosanna Fratello e a questo punto è Fiordaliso a sbottare dicendo: "Tu la devi giudicare nella casa del Grande Fratello, non da fuori, tu pupo essere anche la Regina Elisabetta, quando vieni qua dentro sei una del Grande Fratello. Quando sono entrata qua dentro i miei panni li ho smessi, non ero Fiordaliso".