Rosa Chemical: “Mi è dispiaciuto leggere le parole di Renato Zero, lo stimo da sempre”

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Domenica In del 19 febbraio è ancora dedicata al Festival di Sanremo, ospite della trasmissione è stato Rosa Chemical, oggetto di non poche polemiche sia durante che dopo la kermesse. Il cantante racconta la sua prima esperienza sanremese: "È stato un periodo intenso, impegnativo, pieno d’amore" e commenta anche le parole che su di lui ha detto in questi giorni Renato Zero.

Il commento alle parole di Renato Zero

"Sono ancora emozionato, che non sto realizzando quello che è successo" dice Rosa Chemical nel salotto di Mara Venier che chiede al suo ospite se aveva preventivato il successo che ha poi ottenuto partecipando al Festival: "Diciamo che è l’obiettivo per il quale abbiamo lavorato, non mi aspettavo questa comprensione, questo amore nei miei confronti, lo sto accogliendo con tutta la mia positività". Dal momento che, però, il suo nome è stato legato ad un intenso chiacchiericcio, dovuto anche all'exploit della serata finale con Fedez, il cantante risponde su una questione avanzata in questi ultimi giorni e relativa alle dichiarazioni di Renato Zero, risentito del fatto che l'artista non avesse detto esplicitamente che nel suo stile si è ispirato a lui: "Io nutro una grande ammirazione. Io in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato, io ho una grande stima per Renato, mi è dispiaciuto leggere quelle cose".

Le provocazioni di Rosa Chemical

Mara Venier, poi, sottolinea come sia riuscito a catturare l'attenzione di una grande fetta di pubblico anche attraverso il suo essere provocatorio: "Mi sento anche io in dovere di continuare, senza mancare di rispetto a nessuno. Si è parlato tanto, io non l'ho fatto per far parlare di me, avevo un messaggio da mandare, se poi qualcuno si scandalizza io non posso fare niente". E facendo un bilancio della sua esperienza sanremese si sofferma su alcuni momenti del Festival:

