Roberto Saviano: “Non credo la Rai produrrà una nuova stagione di Insider, andrò avanti da solo”

A cura di Andrea Parrella

Roberto Saviano è tornato in Rai con Insider, un anno dopo lo stop al programma per scelta della dirigenza del servizio pubblico. Saviano, che per mesi ha denunciato la censura nei suoi confronti, è riuscito ad ottenere la messa in onda del programma grazie al sostegno di associazioni e seguaci che hanno fatto massa critica e spinto la Rai a scongelare il suo programma.

Le parole di Saviano sul suo programma su Rai3

Proprio a quel pubblico Saviano fa appello, a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di Insider, rispondendo sui social a chi chiede delle possibilità per un'altra stagione del programma. Con molta franchezza Saviano risponde: "Non credo, anche se tutto è possibile: per questa ragione andrò avanti ormai in autonomia. Che spazi o piattaforme siano disposte a ospitare questo tipo di narrazioni la vedo difficile, ancor più nel momento in cui il governo ti mette il bersaglio addosso come nemico o dissidente, è quasi impossibile davvero. Per questa ragione vi invito a iscrivervi al mio canale Youtube perché è lì che voglio portare questo tipo di lavori, devo capire in che modelli economici riuscire a sostenere, per poter realizzare questo progetto, ma per ora iscrivetevi e cercate di fare massa critica".

Roberto Saviano ribadisce, in sostanza, quanto aveva già detto giorni fa in un video pubblicato su Fanpage.it in cui, parlando della vicenda di Insider, definiva il suo programma oggetto di censura nonostante la messa in onda, proprio in virtù del ritardo con cui era stato reso disponibile al pubblico. Lo scrittore ha risposto anche a chi gli chiedesse le ragioni di un numero così esiguo di puntate, solo quattro per questa stagione: "Poche me ne producono – spiega con un sorriso Saviano -, anzi, c'è voluta già la mano del destino, o del Signore per chi crede, ‘a mano e' ddio, come si dice a Napoli, per produrne quattro. Così è… si preferisce l'intrattenimento, il sostegno a chi fa da ufficio stampa al governo… Nulla contro l'intrattenimento, eh, anzi, poi narrare deve essere anche intrattenente, io cerco sempre di imparare da chi intrattiene, io stesso voglio intrattenere, non solo denunciare, smontare, impressionare, indignare, innescare riflessioni".

Gli ascolti della prima puntata di Insider

Insider, che tornerà in onda il 9 settembre con la seconda puntata, è partito da un risultato di ascolti incoraggiante per Roberto Saviano, interessando 785.000 spettatori con il 5.22% di share con la puntata di esordio dello scorso lunedì. Sarà interessante capire se l'azione dello scrittore sui social contribuirà anche ad accrescere l'attenzione del pubblico verso il programma, che si dedicherà a un approfondimento sulla mafia garganica: in primo piano il faccia a faccia con Rosa Di Fiore, pentita della criminalità foggiana.