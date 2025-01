video suggerito

Roberta ad Affari Tuoi segue l’istinto ma perde tutto, il marito Jacopo: “Il dottore ci ha fregati” Finale amarissimo per Roberta e Jacopo ad Affari Tuoi. I concorrenti della Regione Sardegna hanno deciso di cambiare il loro pacco sul finale, ma hanno pescato quello contenente 500euro. “Il dottore ci ha fregati”, le ultime parole prima di andare via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, Roberta della Regione Sardegna. Da Cagliari, lavora come docente di scienze motorie in una scuola media ed ha giocato accompagnata dal marito Jacopo, anche lui docente di scienze motorie. "Stiamo insieme da 14 anni, sposati da 3 anni. L'ho portata in un ristorante in riva al mare, ho preparato un libro con tutti i messaggi che ci inviammo all'inizio della storia con le foto. Con la scusa di fare un selfie, le ho fatto la proposta di matrimonio" ha raccontato lui prima di dare il via alla loro partita.

La partita di Roberta ad Affari Tuoi

Roberta ha iniziato la sua partita eliminando dal tabellone 50mila euro, diverse cifre blu e il pacco "speciale" dedicato alla Regione in gioco, 3 etti di pecorino. Il dottore, come prima offerta, le ha proposto 40mila euro: "Rifiutiamo", le parole della concorrente prima di tritare l'assegno.

Eliminati 5mila euro, 300mila euro e 100mila euro dal tabellone, il dottore le ha proposto il cambio, ma Roberta ha scelto di rifiutare e proseguire con il suo numero 1. I tiri seguenti hanno eliminato dal tabellone 1 euro, 100 euro e 75mila euro: il dottore, allora, le ha proposto di nuovo il cambio, rifiutato ancora una volta. "Chiamo il 18, la data del nostro matrimonio" ha continuato Roberta prima di eliminare dal tabellone 10mila euro. Il tiro seguente ha eliminato 0 euro e Stefano De Martino ha ballato al centro dello studio sulle note di Sesso e samba. Il dottore ha allora offerto a Roberta e Jacopo 20mila euro o un tiro. "Una bella cifra, ma un tiro lo facciamo. Rifiutiamo", le parole prima di tritare l'assegno. Il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone 50 euro.

Il dottore ha offerto a Roberta il cambio: "Non so se affidarmi al destino o all'intuito. Alcuni numeri hanno dei significati, ma rifiutiamo. Però voglio l'aiuto del pubblico, ho bisogno di loro", le parole prima di chiamare un nuovo pacco contenente 20mila euro. Il dottore allora le ha offerto 25mila euro per un tiro: "Questa è tosta. Se con il tiro prendo i 200mila, arrivederci. La strategia del dottore è indecifrabile. Questi non sono pochi soldi. Siamo qui, sarebbe un peccato non provarci. Giochiamocela", le parole prima di tritare il nuovo assegno.

Il finale di Roberta e Jacopo: accettano il cambio ma tornano a casa con 500euro

Purtroppo, per Roberta e Jacopo è arrivata la beffa: col tiro a disposizione hanno eliminato dal tabellone 200mila euro. Il dottore ha offerto alla coppia 3mila euro, ma l'assegno è stato subito tritato. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 20 euro, così Roberta e Jacopo sono rimasti in finale con 15mila euro e 500 euro. Decisi ad arrivare fino alla fine e non saltare alla Regione Fortunata, hanno accettato l'ultima proposta di cambio: "15mila euro non ci cambiano la vita, ci aiuterebbe. Però, il 14 è un numero ricorrente negli ultimi mesi. La sorte ha voluto questo, però non so se fidarmi, visto che il mio numero era il 5. Non l'ho scelto prima, ahimè. Questo 14 mi piace di più dell'1, voglio fidarmi di questo numero. Quindi accettiamo", le parole prima dello scambio. Il finale purtroppo è stato amarissimo: Roberta e Jacopo sono tornati a casa con 500euro. "Ci ha fregato", le ultime parole di Jacopo prima di salutare lo studio.