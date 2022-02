Rkomi: “Non ho mai conosciuto mio padre, ma ora non ne ho più bisogno” Rkomi racconta di essere cresciuto in un quartiere difficile, senza suo padre, del quale oggi non sente più la mancanza. “Da ragazzino ero molto arrabbiato, ma invece di fare cavolate andavo in palestra. La box mi ha insegnato la disciplina”.

Reduce dal successo sul palco di Sanremo, sul quale ha amato esibirsi a petto nudo, Mirko Martorana in arte Rkomi, racconta dettagli inediti della sua vita privata a Silvia Toffanin. Emozionatissimo nel salotto di Verissimo, nella puntata di sabato 19 febbraio, il cantante di Insuperabile riceve il video messaggio da parte di Elisa, con la quale ha un rapporto speciale, Irama ed Elodie. Nel suo ambiente è amato dai colleghi, nel privato è legatissimo alla madre, ma nel suo cuore non c'è nessuna donna.

La mancanza del padre nella sua vita

"Non ho mai conosciuto mio padre. Non sono mai stato abituato a sentire questa presenza, quindi in realtà non ho mai avvertito una vera e propria mancanza". Mirko, cresciuto nella periferia milanese, racconta a Silvia Toffanin che oggi a 27 anni si sente un uomo completo. "Ora sto bene così, non mi manca nulla. Solo verso i 18 anni ho sentito il bisogno di conoscerlo, ma poi ho lasciato la scuola, sono andato a vivere da solo e mi sono lasciato distrarre da altre cose. Questa cosa è rimasta un po' in un angolo". Nella sua vita è centrale la figura della mamma e del fratello, più grande di lui di 9 anni.

Perché era a petto nudo a Sanremo

Sul palco del Festival si è tolto la giacca e si è lasciato andare alle vibrazioni della sua musica. "Per me il palco è una cosa sacra, a petto nudo mi sento a mio agio. Probabilmente perché faccio box thailandese da quando avevo 18 anni", spiega a Silvia Toffanin. "Questo sport mi ha insegnato la disciplina, mentre crescevo in un quartiere difficile. Ai tempi ero molto arrabbiato, così invece di andare in giro a fare cavolate andavo in palestra".

"Non sono innamorato, sono più che single"

Ospite di Mara Venier a Domenica In, aveva raccontato qualche dettaglio misterioso sulla sua vita sentimentale: "Sto frequentando una persona, ma non sono innamorato". Eppure con Silvia Toffanin Rkomi ritratta e dichiara: "In realtà non sto frequentando nessuno, sono più che single e aperto. L'amore per me è un aspetto importante e al mio fianco serve una donna forte. Arriverà".