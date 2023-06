Rivelate le cause della morte di Adam Rich, ex bambino prodigio della Famiglia Bradford La stella della Famiglia Bradford, che negli anni ’80 lasciò Hollywood tra mille complicazioni ritirandosi a vita privata, è morto per gli effetti di un’overdose di Fentanyl.

Adam Rich, l'ex bambino prodigio di Hollywood morto all'età di 54 anni, è scomparso a causa del Fentanyl. La stella della Famiglia Bradford, che negli anni '80 lasciò Hollywood tra mille complicazioni ritirandosi a vita privata, è morto per gli effetti di un'overdose di Fentanyl. La morte avvenne nella sua residenza il 7 gennaio, confermata dai legali della famiglia l'8 gennaio. Un amico ha condiviso con la stampa britannica le volontà più recenti di Adam Rich, come quella di tornare a recitare: "In questi ultimi anni Adam sognava di riprendere in mano la sua carriera. Era uno di quei bambini attori che la nostra generazione ricorderà per sempre".

La storia di Adam Rich

Adam Rich aveva lasciato il mondo dello spettacolo dopo il successo da bambino per ritirarsi a vita privata. Eppure, ha sempre avuto guai con la droga: negli anni '90 così come negli anni 2000. Un'esistenza segnata dalla droga sin dalla giovane età. La triste storia di Adam Rich comincia sin da quando aveva 14 anni, quando aveva cominciato ad avere guai per la marijiuana. Nel 1991, il primo arresto per abuso di sostanze stupefacenti. Nel 1992 rischia di morire in seguito a una overdose di valium. Si chiuse in rehab, ricascò nel dramma della dipendenza nel 2002.

Gli anni d'oro in tv

Adam Rich sarà per sempre ricordato per il personaggio di Nicolas, il più piccolo dei figli della famiglia di Sacramento, i Bradford. Il titolo originale della sit-come era "Eight is Enough", in riferimento ai figli della coppia: otto in tutto, tra i 7 e i 21 anni, ovvero David, Mary, Joanie, Susan, Nancy, Elizabeth, Tommy e Nicholas (dal più grande al più piccolo). Con il suo sorriso e la sua travolgente simpatia, il personaggio di Nicholas conquistò il pubblico di tutto il mondo nelle cinque stagioni della sit-com, suddivisi complessivamente in 112 episodi.