Rita De Crescenzo sbaglia la promozione di Belve: “Ci vediamo su Rai3”, poi si corregge

Domenica mattina in casa De Crescenzo e l'argomento è sempre quello. A due giorni dalla messa in onda della contestata intervista che Francesca Fagnani le ha fatto per la prima puntata di Belve, la tiktoker napoletana continua a lasciare dettagli su quella che è probabilmente la sua intervista più importante da quando, sette anni fa, ha deciso di intraprendere il percorso di creator e influencer.

Le anticipazioni di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo ha rilasciato alcune anticipazioni ai propri follower, nel reel del buongiorno su TikTok. Ha spiegato il contesto entro il quale è maturata l'intervista, ha rivendicato i suoi anni di sacrifici in termini di presenza sui social network, ha fatto i complimenti a Francesca Fagnani per le domande.

Come va tutto bene? A me una meraviglia. Non vi perdete l'appuntamento con le Belve martedì. Sono troppa emozionata. Un sacco di belle domande, nuove, che non mi hanno mai fatto e la signora Francesca mi ha fatto.

"Io le parole italiane non le capisco"

La tiktoker non si è limitata a presentare l'intervista ma ha anche sottolineato la sua difficoltà nella comprensione dell'italiano scritto e parlato: "Lo sanno tutti!", ha detto.

Sono stata lì, sapete che davanti al telefonino è una cosa e davanti a una telecamera è un'altra. Io le parole italiane non le capisco e lo sanno tutti. Magari, qualcosa l'ho chiesto due volte, chiedevo cosa vuol dire. Devo fare un percorso all'italiana.

Poi ha espresso la sua soddisfazione per essere arrivata a Belve da sola, non prima di sbagliare il network, scambiare cioé Rai2 con Rai3.

Da sette anni su TikTok, mi sono costruita da sola e ho fatto tanti sacrifici. Voi mi volete bene per quello che sono. Ho fatto tutte le tv, e adesso anche Rai3 (poi si corregge, ndr), scusate Rai2.

Il messaggio ai giornalisti

Infine, Rita De Crescenzo ha un messaggio per i giornalisti che, come prevedibile, in queste ore stanno pubblicando articoli sulla sua presenza nel servizio pubblico, rilanciando anche le polemiche, una tra tutte quella di Marco Rizzo di Democrazia Sovrana Popolare: "Tutti questi giornalisti che si stanno applicando, dico ringraziate Dio che c'è una napoletana che sta facendo un percorso e la sua vita è cambiata".