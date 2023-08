Ricky Tognazzi primo concorrente di Ballando con le Stelle 2023 Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del programma, la 18esima, che partirà in autunno. L’annuncio con un video pubblicato sui canali ufficiali di Ballando con le Stelle.

A cura di Andrea Parrella

È Ricky Tognazzi il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Con un video a sorpresa, pubblicato nel giorno di ferragosto, l'attore e regista ha annunciato la sua partecipazione al programma che partirà il prossimo autunno con la sua diciottesima edizione. Nella clip si vede la moglie di Tognazzi, Simona Izzo, avvicinarsi al marito mentre questi si sta facendo massaggiare come soluzione ai dolori. Tognazzi ascolta una registrazione e Izzo gli chiede se gli stiano spiegando la rumba. Lui, seccato, risponde di sì. Il video è stato postato sulla pagina ufficiale del programma, che infatti annuncia ufficialmente la partecipazione del concorrente.

D'Urso e Mammucari, le ipotesi per il cast di Ballando

Tognazzi è solo il primo di una lunga lista di nomi che nelle prossime settimane verranno progressivamente svelati dal programma. Si è parlato spesso della possibile presenza di Barbara d'Urso dopo l'uscita burrascosa da Mediaset, così come di Teo Mammucari, anche lui via dall'azienda di Cologno Monzese in modo tutt'altro che sereno mesi fa. Tuttavia, al momento, non ci sono segnali di conferme o smentite.

Milly Carlucci rivela dettagli sulla giuria di Ballando con le Stelle

Non solo cast artistico. Uno degli argomenti più caldi della prossima edizione di Ballando con le Stelle riguarda la giuria dello show danzante di Rai1 che, infatti, sarebbe soggetta a qualche cambiamento, soprattutto a seguito dei malumori riscontrati nel corso dell'ultima edizione da Selvaggia Lucarelli, la quale aveva dichiarato che la sua partecipazione al programma il prossimo anno sarebbe stata in forse. A questo proposito, Milly Carlucci aveva parlato della questione in un'intervista rilasciata a Francesca Fialdini, spiegando: