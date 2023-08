Rai omaggia Piero Angela a un anno dalla morte, cambio di programmazione per il 13 agosto A un anno esatto dalla scomparsa del divulgatore scientifico, Rai Storia propone un cambio di programmazione interamente dedicato alla sua carriera. In prima serata lo speciale Ulisse a lui dedicato, in onda su Rai1.

È trascorso quasi un anno dalla morte di Piero Angela, decano della televisione e tra i personaggi più amati d'Italia, scomparso il 13 agosto 2022 all'età di 93 anni. In occasione del primo anniversario dalla scomparsa del divulgatore scientifico, la Rai dedicherà una giornata a Piero Angela, con cambi di programmazione significativi per la giornata di domenica 13 agosto.

La rete interessata sarà Rai Storia (canale 54), con Rai Cultura che dedicherà ad Angela un racconto approfondito tendente a ripercorrere la carriera televisiva, dagli anni da cronista a quelli da divulgatore scientifico. Si inizia con “Il giorno e la Storia”, che ne ripercorre la vita, in onda già alle 00.05 con repliche successive. Dal mattino, nello specifico le 9.45, spazio a “Raccontare la scienza”, programma che ne ricorda la lunga attività di divulgatore, con programmi che hanno fatto la storia della televisione, Quark su tutti. Dalle 10.15 vengono riproposti due servizi che Piero Angela, inviato Rai da Parigi, realizzò nel 1961 per la rubrica “Controfagotto”, seguito da una selezione di servizi per il Telegiornale dal 1955 al 1968, anni in cui Piero Angela era stato inviato prima da Parigi e poi da Bruxelles.

All'ora di pranzo, precisamente le 13.15, andranno invece in onda alcuni reportage sulla guerra per l’indipendenza dell’Algeria che Angela realizzò tra il 1955 e il 1962 tra Parigi e Algeri, prima di lasciare spazio a una serie di programmi realizzati tra il 1969 e il 1980 che diedero inizio al suo percorso da divulgatore scientifico: alle 17 tocca a “Prima pagina: otto ore di Waterloo”, tra i primi documentari firmati Piero Angela, dedicato alla celebre battaglia che segnò la disfatta di Napoleone a a 150 anni esatti dalla battaglia. Il documentario, per altro, al tempo fece discutere molto per la presenza di alcune testimonianze indirette di persone che avevano conosciuto persone che avevano partecipato alla battaglia di Waterloo.

Ci si sposterà quindi su Rai1 per la prima serata, con la replica di Piero Angela – Un viaggio lungo una vita, speciale di Ulisse curato da Alberto Angela, andato in onda in primavera, una lunga raccolta di documenti che ripercorre l'intera carriera di Angela, compreso il suo percorso da musicista jazz.