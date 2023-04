Quando finisce Il Paradiso delle Signore, le ultime puntate e le notizie sulla prossima stagione L’ultima puntata de “Il Paradiso delle Signore 7” sarà a maggio, dopo ben 160 puntate. La nuova stagione, però, è già in fase di scrittura ed è stata confermata nel pomeriggio di Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i successi realizzati da Rai1, sebbene abbia assunto una nuova veste ormai da qualche anno, c'è Il Paradiso delle Signore. La settima stagione è ormai in dirittura d'arrivo, l'appuntamento pomeridiano con la versione daily della fiction si fermerà a inizio maggio, dopo ben 160 puntate in onda dal lunedì al venerdì. Intanto, gli appassionati potranno dormire sonni tranquilli, l'intero cast è pronto per girare le prossime puntate, dando il via alla stagione 8 della fortunata serie pomeridiana.

L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 7

La data precisa in cui dovrebbe concludersi la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, consultando anche i palinsesti e i listini di Rai Pubblicità, è quella di venerdì 5 maggio 2023. La cosiddetta pausa estiva, quindi, inizierà un po' prima del solito per nota soap che lascerà spazio alla fiction spagnola "Sei Sorelle", che già lo scorso anno ha occupato i palinsesti televisivi del pomeriggio di Rai1. La staffetta, quindi, dovrebbe essere questa, sempre che non vi siano ulteriori cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Il pubblico, quindi, dovrà aspettare almeno settembre per rivedere i vari protagonisti dar vita agli episodi dell'ottava stagione che, di fatto, è stata confermata. Il successo della serie non avrebbe giustificato una decisione, paventata in passato, di cassare il prodotto che, di fatto, rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello della programmazione pomeridiana della rete ammiraglia.

L'ottava stagione si farà

Le riprese delle nuove puntate inizieranno dopo un periodo, nemmeno troppo lungo, di stop che consentirà agli attori della fiction di riposare il tempo necessario per ricaricare le batterie e riprendere i ritmi serrati del set. Torneranno nell'ottava stagione, la maggior parte dei personaggi presenti in quella appena passata, anche se è probabile che per alcuni di loro la presenza nei vari episodi possa essere diluita, per permettere loro di prendere parte a nuovi progetti lavorativi. È quello che è accaduto anche ad Alessandro Tersigni, il Vittorio Conti della serie, vero fulcro dell'intero racconto del Paradiso delle Signore, che rivedremo anche nella seconda stagione di "Cuori", la fiction di Rai1 che ha riscosso un certo successo lo scorso anno.