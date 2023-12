Provvedimento per Ayle e Matthew ad Amici, Anna Pettinelli arrabbiata con loro: “Mi aspetto rispetto” Ayle e Matthew hanno ricevuto un provvedimento disciplinare ad Amici 23 per non aver portato a termine il compito di squadra, insieme alla compagna Martina. I due cantanti non hanno collaborato e si sono rifiutati di farlo. Poi entrambi hanno riflettuto e chiesto un confronto con la coach Anna Pettinelli.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Provvedimento disciplinare per Matthew e Ayle nella scuola di Amici 23. I due cantanti si sono rifiutati di fare re un compito di squadra, insieme alla compagna Martina, assegnato loro dalla produzione. Per questo motivo, la loro coach Anna Pettinelli ha deciso di punirli.

Matthew e Ayle non hanno fatto il compito

La produzione ha assegnato a tutti i cantanti un compito da eseguire a squadre, in base ai rispettivi coach: rivisitare un successo del passato. L'importante, per i professori, era che i ragazzi collaborassero tra loro. Se la squadra di Rudy Zerbi è riuscita nell'intento, diversa è stata la situazione per Matthew, Ayle e Martina, seguiti da Anna Pettinelli. I tre allievi non hanno trovato un punto in comune tra i loro stili musicali e non hanno presentato nessun brano, come si è visto in un filmato mostrato in studio nel daytime di oggi, 12 dicembre.

"Non mi trovo bene, non la voglio fare. Io la musica la vedo come un piacere, se sono troppo sovraccarico non è più arte", ha detto Ayle riguardo al compito, sostenendo di non avere abbastanza tempo per prepararlo. Anche Matthew era della stessa idea: "Non lo faccio, se dobbiamo fare una brutta figura non facciamolo". L'unica ad averci provato è stata Martina, che ha tentato di trovare una via d'uscita per evitare conseguenze: "Manco provarci… Se il compito è di squadra non capisco che seno ha farlo da sola".

Il provvedimento disciplinare per il compito

Anna Pettinelli si è arrabbiata con Matthew e Ayle per i loro comportamenti e non riesce a capire come sia possibile che non abbiano preparato nulla nel tempo a disposizione, lasciando Martina a provarci da sola:

Bella figura che avete fatto… Ho già sentito abbastanza, avete perso più tempo a chiacchierata tra voi che a mettervi a testa bassa a lavorare. I compiti che vengono dati non sono opinabili e non ci sono motivi per cui non vengano fatti. È vero che siete personalità diverse, ma non è possibile che non avete trovato punti d'accordo, mollando Martina da sola. Mi aspettavo collaborazione e rispetto da voi.

Nella conversazione è intervenuto anche Rudy Zerbi, ritenendo ridicole le loro motivazioni:

Aggiungo con dei modi di parlare veramente fastidiosi… Ridicola la storia che non avete tempo, come se voi foste Mozart e Beethoven e lei una cantate dei jukebox che non aveva niente da fare. Vi era stato solo chiesto di giocare e divertirvi con la musica, che è quello che in teoria siete venuti a fare qui.

I due cantanti hanno provato e spiegare l'atteggiamento avuto nei confronti del compito. Il primo a prendere parola è stato Ayle: "Penso che ci possa stare una giornata no, non ci posso fare niente. La musica la approccio in un modo, devo essere libero con la testa. Passiamo per stro**i". Matthew invece ha alzato i toni: "Di cosa stiamo parlando? Non voglio passi il messaggio che volevamo fare i protagonisti". Anna Pettinelli ha subito ribattuto: "Abbassa la cresta". Poi ha annunciato il provvedimento: non far cantare in puntata l'inedito ai ragazzi. E ha concluso: "Era un compito obbligatorio".

Matthew e Ayle chiedono di incontrare Anna Pettinelli

Dopo quanto accaduto in studio e dopo l'annuncio del provvedimento, Matthew e Ayle hanno chiesto di poter incontrare, separatamente, la loro coach Anna Pettinelli. Il primo le ha chiesto scusa e anche un cambio di provvedimento, così da non privarsi della possibilità di presentare al pubblico il suo brano:

È una cosa di cui non vado fiero. Tu non meriti di essere trattata così, è sbagliata la reazione che ho avuto. Sono venuto a scusarmi, proprio una brutta figura. Devo imparare a fare un passo indietro. Ti volevo chiedere della punizione, per me è veramente importante suonare quel pezzo, decidi tu un altro provvedimento.

Nonostante sia ancora arrabbiata, la coach ha accettato la sua richiesta: ha ridato al cantante la possibilità di esibirsi, ma gli ha imposto di svegliarsi tutta la settimana alle 6.45 e di studiare per un'ora teoria musicale. Alla fine dei giorni, dovrà poi sostenere un'interrogazione e se non la passerà non potrà esibirsi. Diverso il destino di Ayle che, non avendo un nuovo brano da presentare, non ha ottenuto un cambio di punizione. "Se avessi un nuovo singolo, ti direi sì. Avendo un pezzo che hai già portato ti dico no. Non se ne parla proprio", ha concluso Pettinelli.