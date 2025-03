Protesta del TgR contro la Rai: “Ridimensionata informazione regionale”. Sciopero di 5 giorni

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

L’informazione della Rai torna in stato di agitazione, dopo le tensioni dei giorni scorsi che hanno è portato alla sfiducia del direttore di RaiNews24 Petrecca da parte del Cdr. Stavolta tocca ai TG Regionali che lamentano una situazione “non più sostenibile” e annunciano uno sciopero di 5 giorni.

La nota del Comitato di redazione della TgR

Dalla nota di assemblea del Comitato di redazione della TgR si leggono le motivazioni di questa decisione che non è improvvisa, ma frutto di una situazione che si protrae ormai da tempo e che ha a che fare con un piano di ridimensionamenti che l'azienda starebbe attuando a scapito delle realtà giornalistiche regionali: "L’azienda sta nei fatti ridimensionando l’informazione del servizio pubblico da e per i territori, in aperta violazione del contratto di servizio che impone alla Rai di “valorizzare le sedi regionali (…) per salvaguardare l’informazione e l’approfondimento culturale nelle realtà locali”.

Le motivazioni dello sciopero

Si legge nella nota dell’assemblea che si ritiene "una grave mancanza di rispetto l’atteggiamento del vertice aziendale che da un lato incentiva gli esodi dalla testata, ma dall’altro si chiude nel silenzio e nell’immobilismo totale senza rispondere alle richieste di incontro del sindacato, lasciando le redazioni a lavorare sotto organico”. Nel comunicato del Comitato di redazione si evidenzia che ad oggi 24 redazioni regionali starebbero lavorando sotto organico: "Sette redazioni sono a meno 2 unità rispetto agli accordi firmati dall’azienda meno di 3 anni fa. A fine anno la testata avrà 39 giornaliste e giornalisti in meno. Senza contare le maternità che l’azienda da anni non sostituisce, beneficiando così di ulteriori risparmi".

La comunicazione si chiude con la decisione presa dall’assemblea della TGR, in virtù “dell’immobilismo aziendale e della totale mancanza di chiarezza sul futuro della testata“, affidando all’Usigrai un pacchetto di 5 giorni di sciopero: "Una mobilitazione nell’esclusivo interesse dei cittadini per continuare ad assicurare una informazione regionale puntuale, autorevole e di qualità che può avvenire solo attraverso l’avvio di una nuova selezione pubblica per giornalisti".