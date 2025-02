video suggerito

"Non è servizio pubblico", sindacato e cdr contestano il Tg1 sullo sciopero dei magistrati Attraverso una nota congiunta, UsigRai e Comitato di redazione del Tg1 criticano la direzione per la scelta sul racconto dello sciopero dei magistrati: "Omettere la percentuale di adesione allo sciopero dei magistrati non è servizio pubblico".

A cura di Andrea Parrella

Lo sciopero dei magistrati continua a essere un tema di dibattito pubblico e tocca anche la Rai. A finire sotto attacco è il Tg1, bersaglio delle critiche di UsigRai e del comitato di redazione della testata, che attraverso una nota congiunta hanno criticato aspramente la copertura della prima testata giornalistica nazionale sulla questione dello sciopero indetto da Anm contro la riforma della Giustizia, e in particolare contro la separazione delle carriere.

La nota congiunta UsigRai e cdr del Tg1

In un comunicato molto duro, UsigRai ha criticato apertamente il Tg1, nello specifico colpevole di non aver comunicato i dati dell'adesione allo sciopero da parte dei magistrati su tutto il territorio nazionale: "Le notizie parziali non sono la cifra del Tg1, omettere la percentuale di adesione allo sciopero dei magistrati – diffusa dalle procure di tutta Italia – non è servizio pubblico".

Così la nota congiunta l'Esecutivo Usigrai e il Cdr del Tg1: "Nella giornata dello sciopero non trasmettere alcuna immagine dei presidi da Milano a Napoli, non riportare le modalità in cui questi si sono svolti, addirittura nell'edizione più vista, quella di ieri delle 20, non è servizio pubblico. Così come non riteniamo sia pluralismo mettere sullo stesso piano opinioni diverse nel giorno in cui una parte – circa l'80 per cento – ha espresso una posizione, depotenziando la portata di un evento e non fornendo una informazione completa ai cittadini".

Le critiche di Delmastro alla protesta dei magistrati

Le critiche mosse al telegiornale di Gian Marco Chiocci sono, sostanzialmente, quelle di avere sposato una linea di racconto sullo sciopero dei magistrati favorevole a quella del governo. Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, in un’intervista al Tempo, aveva attaccato apertamente i magistrati, prendendosela questa volta con quelli che aderiscono allo sciopero, facendosi al contempo pagare: “Queste sono miserie dell’umanità perché mescolano la dimensione politica con il lato economico”.